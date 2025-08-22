Huawei pronta al lancio mondiale della serie WATCH GT 6 a Parigi

Huawei si prepara a un settembre di grande rilievo con l’evento mondiale “Ride the Wind”, in programma il 19 a Parigi. L’azienda cinese presenterà la nuova serie HUAWEI WATCH GT 6, evoluzione di una delle linee di smartwatch più popolari sul mercato. La famiglia GT ha già conquistato oltre 200 milioni di utenti dal 2015 e continua a crescere con un ritmo impressionante, registrando nel primo trimestre 2025 un +42,4% su base annua.

La nuova generazione punta a rafforzare la reputazione di Huawei nel settore sport e salute. Il GT 6 offrirà un sistema di posizionamento Sunflower, pensato per migliorare la precisione del GPS durante attività all’aperto. Oltre al monitoraggio di base, frequenza cardiaca, calorie e allenamento, il dispositivo includerà anche funzioni più avanzate per corridori ed escursionisti. La promessa resta quella di una batteria fino a 14 giorni, marchio tipico della serie.

Tablet e nuove tecnologie: la sfida di Huawei al digitale creativo

Huawei sottolinea inoltre l’importanza del proprio sistema TruSense, il quale assicura misurazioni più accurate e veloci. Con oltre 1.000 brevetti registrati e una rete di centri di ricerca globali, l’azienda punta a consolidare la leadership nell’ambito degli indossabili intelligenti. Gli smartwatch offriranno supporto a più di 100 modalità sportive, spaziando da attività indoor a discipline outdoor complesse.

L’evento di Parigi non sarà dedicato solo agli smartwatch. Huawei presenterà anche nuovi smartphone e tablet, con particolare attenzione alla gamma PaperMatte Display. Tale tecnologia riduce i riflessi, rende la lettura più confortevole e migliora la scrittura digitale con la M-Pencil, ora aggiornata con nuove funzionalità. Al centro ci sarà la sfida HUAWEI GoPaint, pensata per promuovere la creatività digitale tra le nuove generazioni. Con applicazioni come Huawei Notes e GoPaint, l’azienda intende rafforzare così il legame tra produttività e strumenti artistici. L’evento mostrerà come la scrittura e il disegno su tablet possano diventare sempre più vicini alla sensazione della carta.

Tutti i nuovi prodotti saranno disponibili anche in Europa. In attesa della presentazione, Huawei ha già aperto le registrazioni sul proprio store ufficiale. I consumatori potranno ottenere un coupon esclusivo da 50€ valido per l’acquisto della serie WATCH GT 6, riscattabile fino al 18 settembre.