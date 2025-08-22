NewsOfferteVolantini

UNIEURO: PROMOZIONI folli sa non perdere se si cerca il vero risparmio

Con Unieuro puoi trovare computer, accessori e gadget innovativi a prezzi incredibili che ti faranno amare ancora di più la tecnologia.

scritto da Rossella Vitale
Unieuro non è solo un negozio, è un’esperienza: dai corridoi brillanti di monitor ai reparti pieni di laptop che sembrano dire “Ciao, sono pronto a lavorare e a giocare con te!”, tranquillo però non in stile pagliaccio di film horror, fino agli accessori che rendono tutto più semplice e veloce. Stampanti che funzionano senza problemi, mouse che sembrano correre più veloci di te, e desktop pronti a reggere qualsiasi sfida digitale. Qui ogni gadget ha la sua personalità, e ognuno di noi può trovare il proprio compagno tecnologico ideale. Entrare in Unieuro è come fare un tuffo nel futuro, dove tutto è possibile e nulla è troppo complicato.

Tutto ciò che si cerca HP è qui da Unieuro

Se ti piace il gaming, l’HP Victus Gaming 15-fa1064nl con Intel® Core™ ti fa vivere ogni partita da vero pro al prezzo davvero top proposto da Unieuro di 999 euro. L’HP 24-cr0052nl con AMD Ryzen è tuo a 549,90 euro, mentre l’HP 15-fd0068nl con Intel® Core costa esclusivamente in promozione da Unieuro a  499,90 euro, e il compatto HP 15-fc0039nl con AMD Ryzen a 399,90 euro. Per i desktop, l’HP M01-F2087nl con Intel® Core™ i5-12400, 16 GB DDR4-SDRAM e 512 GB SSD è disponibile eccezionalmente adesso con Unieuro a 599,90 euro.

Per vedere tutto nitido come non mai, c’è l’HP Series 5 Monitor 23,8″ FHD a 99,90 euro, e per completare la tua postazione smart, la HP LaserJet Stampante multifunzione arriva a 179,90 euro, mentre il pratico HP Mouse wireless a ricarica ultraveloce 510 è tuo grazie alla magia degli sconti Unieuro a soli 29,99 euro. Dai come resistere? Non manca poi molto alla scadenza del volantino, sbrigati ed avrai tutto per te!

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.