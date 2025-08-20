Jaecoo E5: SUV elettrico 204 CV con 400 km e funzione V2L

Il nuovo modello Jaecoo E5 è il primo SUV completamente elettrico del marchio cinese Jaecoo, voluto fortemente dall’azienda per conquistare il mercato europeo con un mix di autonomia ottimale per la batteria, prestazioni solide e prezzo contenuto. Equipaggiato con un motore anteriore da circa 204 CV e 288 Nm di coppia, questo crossover vanta un’accelerazione sullo 0–100 km/h in circa 7,7 secondi, numeri che lo rendono audace quanto contemporaneo.

Il punto chiave lungo la batteria è un modulo LFP da 61,1 kWh che, secondo il ciclo WLTP, assicura fino a 400 km di autonomia. La carica rapida, invece, supporta fino a 80 kW in corrente continua, consentendo di passare dal 30% all’80% in circa 27 minuti—un valore competitivo per la sua categoria.

Elettrico, pratico e accessibile, nuovo SUV elettrico Jaecoo E5 arriva anche in Europa

Comfort, tecnologia e funzionalità intelligenti, sono solo alcuni dei punti forti di questo veicolo. Il Jaecoo E5 non punta solo ai numeri. Integra la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), che trasforma l’auto in una fonte di energia mobile per gadget, attrezzature o camper. È inoltre dotato della modalità Pet Mode, che mantiene una temperatura confortevole per gli animali a bordo quando il veicolo è parcheggiato.

All’interno, spiccano un ampio touchscreen verticale da circa 13,2”, interfaccia wireless per Apple CarPlay e Android Auto, un impianto audio Sony e sistema di visione panoramica a 540°. Esistono due allestimenti—Pure e Luxury—con il secondo che aggiunge comfort premium come sedili riscaldati/ventilati, tetto panoramico e ricarica senza fili.

Il layout esterno prende ispirazione da SUV luxury come la Range Rover Evoque, ma a un prezzo competitivo di circa £27.500 per la versione base e £30.500 per la Luxury, con consegne previste da ottobre nel Regno Unito. Grazie alla condivisione di automobili cinesi come Jaecoo e Omoda, cresce l’offerta elettrica accessibile in Europa, e il modello E5 è un chiaro segnale di competitività e innovazione.