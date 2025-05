Conto corrente svuotato con un messaggio: la truffa WhatsApp è letale

Purtroppo per tutti gli utenti, da un po’ di tempo, usare WhatsApp è un po’ meno sicuro rispetto al passato, la responsabilità dietro questa problematica è purtroppo da attribuire alle classiche truffe online che ormai da diversi anni cercano di colpire quanti più utenti possibile sfruttando la connettività Internet, negli ultimi mesi purtroppo tale pericolo si è evoluto cambiando piattaforma e diffondendosi su WhatsApp, i truffatori infatti si sono resi conto che utilizzare il noto social di messaggistica istantaneo può essere molto più redditizio rispetto ai classici mezzi di comunicazione, di conseguenza le caselle WhatsApp degli utenti periodicamente vengono inondate con messaggi truffa i quali hanno lo scopo di ottenere informazioni sensibili della vittima presa come bersaglio.

Ovviamente l’Italia non è esente da questo fenomeno e le truffe online sono esplosi su WhatsApp anche qui da noi, la più recente risulta essere davvero molto pericolosa dal momento che non soltanto sfrutta WhatsApp ma anche le videochiamate disponibili al suo interno, nello specifico i truffatori con questa strategia riescono a penetrare nei conti correnti delle vittime che riescono a colpire, svuotandoli in pochi minuti in tutta facilità, scopriamo insieme come funziona questa nuova truffa in modo da poterci difendere abilmente.

Truffa letale per il conto in banca

La truffa esplosa in Italia nelle ultime settimane esordisce con un semplice messaggio che truffatori inviano a nome della banca della vittima avvisandola della necessità di recapitare messaggio davvero molto urgente che può essere però consegnato solo attraverso la video chiamata, ovviamente l’urgenza della comunicazione fa abbassare la guardia alla vittima che tenderà così a eseguire le istruzioni dei truffatori e dunque ad avviare la telefonata, una volta fatto poi i truffatori convincono la vittima ad attivare la condivisione schermo e infine ad effettuare il login all’interno della propria piattaforma Internet banking, così facendo riescono a registrare le credenziali per effettuare l’accesso in un secondo momento e svuotare il contenuto del conto corrente, usando i bonifici istantanei.