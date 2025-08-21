Estate e sport d’acqua: tecnologia impermeabile da portare in vacanza

Nuotare, pagaiare, fare snorkeling o semplicemente stare a mollo sono tra le attività più amate dell’estate. Ma non tutti gli accessori tech sono adatti a questo tipo di ambiente. L’acqua, la salsedine, la sabbia e il sole mettono alla prova i dispositivi elettronici. Esistono però gadget pensati per lo sport acquatico, che uniscono impermeabilità, leggerezza e funzionalità.

Smartwatch impermeabili: più di un orologio

Chi ama il movimento anche in mare o in piscina può contare su smartwatch certificati per l’uso subacqueo. I modelli più adatti offrono il tracciamento delle vasche, il conteggio delle bracciate, la distanza e la frequenza cardiaca anche sotto la superficie. Alcuni sono compatibili con il nuoto in acque libere e hanno funzioni dedicate al surf o allo stand-up paddle.

Auricolari waterproof per la musica sott’acqua

Ascoltare musica mentre si nuota è possibile grazie agli auricolari impermeabili con memoria interna. Questi dispositivi non dipendono dal bluetooth, che in acqua non funziona, ma permettono di caricare le playlist direttamente nella memoria da 4 o 8 GB. Sono perfetti anche per rilassarsi galleggiando con la propria musica preferita.

Action cam resistenti a tutto

Le action cam per sport d’acqua offrono stabilizzazione avanzata, scatti rapidi e possibilità di immersione fino a 10 metri (o più, con case appositi). I modelli migliori registrano in 4K, hanno grandangolo regolabile e possono essere montati su tavole, caschi, maschere o bastoni galleggianti. Alcune permettono anche il controllo vocale, utile se si hanno le mani occupate.

Custodie impermeabili multiuso

Chi non vuole separarsi dal proprio smartphone può optare per custodie subacquee certificate, che proteggono da acqua e sabbia e permettono di usare lo schermo anche in immersione leggera. Alcune hanno supporti per laccio da polso o galleggiante per evitare che si perdano in mare.

Con i giusti accessori tech, anche gli sport d’acqua diventano occasioni per allenarsi, divertirsi e catturare ricordi senza rischiare di rovinare i propri dispositivi.