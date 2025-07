Gmail: rafforzata la presenza della pubblicità

Gmail si prepara a cambiare volto, almeno per quanto riguarda il modo in cui mostra la pubblicità. A tal proposito, Google ha iniziato a testare una nuova tipologia di annunci. I quali arriveranno nella sezione “Promozioni” della sua piattaforma di posta elettronica. Si tratta di banner interattivi che non si limitano a presentare un prodotto, ma invitano l’utente ad esplorarlo e acquistarlo direttamente. Trasformando così l’esperienza di lettura delle email in una potenziale sessione di shopping. Tali nuovi formati, denominati “shoppable ads”, sembrano pensati per portare l’e-commerce dentro Gmail in modo più diretto e coinvolgente. La sperimentazione è ancora limitata e coinvolge solo una parte degli utenti. Eppure, alcuni dettagli interessanti sono già emersi.

Google lavora ad un nuovo sistema pubblicitario su Gmail

Le nuove inserzioni sono visivamente molto più impattanti rispetto ai vecchi annunci pubblicitari visti sulla piattaforma. L’obiettivo sembra essere quello di attrarre subito l’attenzione. Ciò grazie all’utilizzo di immagini di grandi dimensioni, descrizioni brevi, ma efficaci e, soprattutto, la possibilità di interagire con l’annuncio stesso. Cliccando su tali banner, si apre una sezione laterale all’interno della stessa interfaccia di Gmail, dove l’utente può sfogliare altri prodotti dello stesso inserzionista con un carosello scorrevole.

Ovviamente, come per tutte le sperimentazioni condotte da Google, non è garantito che tale formato verrà poi distribuito su larga scala. Come accaduto anche in altre occasioni, è possibile che, a seguito dei test, il progetto venga modificato. Quest’ultimo, infatti, potrebbe essere migliorato o anche abbandonato del tutto. Eppure, l’idea di rendere la casella di posta elettronica un luogo dove non solo si ricevono offerte, ma si può anche interagire con esse in tempo reale, segna un’evoluzione interessante. Ciò sia nel modo in cui si accede alla pubblicità e sia nell’esperienza degli utenti Google con Gmail. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i prossimi sviluppi di tale nuovo sistema pubblicitario.