Ad-blocker a rischio in Germania, la decisione che potrebbe cambiare tutto

In Germania, la vicenda legale che vede al centro la legittimità degli ad blocker conosce un nuovo capitolo.

Gli ad blocker sono delle estensioni utilizzabili sui browser proprio per nascondere e non far comparire gli annunci pubblicitari mentre si visita una pagina web.

Sono utilizzati molto dagli utenti, poiché permettono sicuramente una navigazione più veloce e anche in alcuni casi una maggiore sicurezza, poiché riducono il rischio di imbattersi in pubblicità ingannevoli o che trasportano malware.

Tuttavia, alcuni sono convinti che gli ad blocker possano intralciare alcuni diritti d’autore, e che per questo dovrebbero essere resi illegali.

Ad blocker: il contenzioso tra Alex Springer ed Eyeo

Il contenzioso legale tra Alex Springer, gruppo editoriale tedesco ed Eyeo, Società che sviluppa ad block Place inizia nel 2015, quando il gruppo editoriale tedesco ha citato in giudizio la società Eyeo.

Secondo Alex Springer, gli ad blocker danneggiano in maniera sostanziale il loro business, poiché gli annunci pubblicitari sono un importante fonte di guadagno.

Inoltre, in una causa successiva, Alex Springer afferma che Adblok Plus, a causa del funzionamento di questi estensori che entrano nella struttura interna della pagina web, nascondendo alcune parti (ovvero gli annunci pubblicitari), non farebbe altro che violare i diritti dell’autore di questo programma.

Durante tutti questi anni, la giustizia tedesca ha sempre dato ragione alla società proprietaria di Adblok Plus, tuttavia le cose adesso potrebbero cambiare.

La questione attualmente è finita nelle mani della Corte Federale tedesca (BGH), che potrebbe cambiare per sempre il destino degli Ad blocker.

Se la decisione del BGH dovesse schierarsi contro queste estensioni, a pagarne le spese non saranno solo questa tipologia di software, ma si potrebbe secondo lo stesso principio andare a colpire anche strumenti molto importanti che vanno a tutelare la privacy e la sicurezza degli utenti, che utilizzano in pratica lo stesso metodo degli ad blocker, andando, cioè a modificare il codice delle pagine web.