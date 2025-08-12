TIM Supreme GPRO ritorna per gli ex clienti ad un super prezzo

L’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo ai suoi ex clienti una super offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo all’offerta denominata TIM Supreme GPRO. Si tratta di un’offerta davvero eccezionale e a basso costo che include ogni mese tanti giga per navigare a basso costo. Rispetto a quanto fatto in passato, l’operatore sta proponendo anche 1 anno di Perplexity Pro gratis.

TIM ripropone agli ex clienti l’offerta mobile TIM Supreme GPRO

L’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo ai suoi ex clienti la super offerta mobile denominata TIM Supreme GPRO. Come già accennato in apertura, questa è un’offerta davvero eccezionale e a basso costo. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti sostenere una spesa di soli 5,99 euro al mese. Con questa spesa, gli utenti avranno a disposizione fino a ben 150 GB di traffico dati.

Questi giga saranno utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione con una velocità massima pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. L’operatore questa volta ha deciso di proporre anche 1 anno di Perplexity Pro gratis.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore ha avviato una campagna SMS per avvisare gli ex clienti. Ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Sei cliente Iliad o di un operatore virtuale? Passa a TIM: 150 GIGA 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99E/mese. Attivazione 6,99E, SIM 10E. Offerta valida fino al 27/08 nei negozi TIM. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli. In più, 1 anno di Perplexity Pro gratis (anziché 229E)! Ottimizza le tue ricerche con l’Intelligenza Artificiale di Perplexity Pro: semplice, veloce e completa! Passa a TIM e poi attivalo su TIM Party.”

Ricordiamo che l’operatore sta personalizzando i messaggi, quindi la data di scadenza potrà variare da utente ad utente.