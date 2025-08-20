OnePlus: in arrivo un display da 165Hz per la fascia media

Come ben sapete una prerogativa degli smartphone di fascia elevata è quella di possedere display davvero molto fluidi dal momento che godono di una frequenza di aggiornamento generalmente al di sopra dei 120 Hz che sono il punto di partenza, non a caso siamo abituati a vedere dispositivi di fascia elevata con display con tale frequenza di aggiornamento o anche con 144 Hz, nonostante si tratti di una prerogativa dei top di gamma, però molti produttori stanno piano piano estendendo questa caratteristica anche a dispositivi di fascia al di sotto rispetto a quest’ultima in modo da far diventare i propri device più appetibili.

OnePlus porta i 165Hz sui medi di gamma

OnePlus sembra però intenzionata a pensare decisamente più in grande, la società infatti secondo recenti voci di corridoio sta testando un nuovo display con una frequenza di aggiornamento di ben 165 Hz, l’elemento peculiare di questa notizia è però che la società sembra lo stia testando su un dispositivo di fascia media piuttosto che su un top di gamma, Nello specifico, l’intenzione della società è quella di produrre un display in grado di offrire una frequenza di aggiornamento davvero molto elevata, unita ad una reattività al tocco davvero incredibile, in modo che il binomio tra i due garantisca una fluidità di utilizzo mai vista prima.

La società dunque ha intenzione poi di testare questo display all’interno della fascia media dei propri dispositivi per poi introdurlo in forma stabile all’interno dei propri dispositivi top di gamma, una sorta di trampolino di prova per poi procedere ad un rilascio anche sugli smartphone più preziosi, non a caso questo display dovrebbe esordire nello specifico sul OnePlus Ace 6, device di fascia media.

Si tratta dunque di una novità assoluta all’interno di questo settore dal momento che i display di questo genere erano una peculiarità assoluta dei top di gamma, perfino Apple ad esempio differenziava la propria linea di iPhone con quelli base sprovvisti del display a 120 Hz.