Jeep Renegade addio imminente: il SUV lascia l’Europa

La Jeep Renegade aveva debuttato nel 2014 in Europa. Piccola, grintosa, immediatamente riconoscibile. Aveva conquistato una fascia di mercato sempre più affollata. Negli anni, diversi aggiornamenti le avevano permesso di restare competitiva e di soddisfare clienti con esigenze molto diverse. Dalla città al fuoristrada leggero, questo SUV aveva trovato la propria dimensione. Oggi però il destino è segnato. La decisione di Stellantis si lega a logiche industriali. La piattaforma small-wide su cui la Renegade si basava non riceve più sviluppi. Questo segnale era già forte, ora è definitivo. Chi immaginava un’erede da lanciare entro il 2027 resterà deluso. La direzione è cambiata.

Il portavoce Jeep ha chiarito che la gamma europea punterà su quattro modelli chiave. La Jeep Avenger, già best seller, prende di fatto il posto della Renegade. Accanto a lei restano la Compass e i futuri lanci Wagoneer S e Recon.vUn taglio netto dunque. La Renegade, prodotta nello stabilimento di Melfi, seguirà la stessa sorte della FIAT 500X, uscita di scena nel 2024. È davvero la fine di un ciclo. Cosa resta di questo SUV che aveva sedotto con linee squadrate e personalità forte? Un’eredità di oltre 2 milioni di unità vendute nel mondo, con più di 500 mila in Europa. Numeri che raccontano la sua importanza.

L’ultima corsa prima della pensione: la Jeep Renegade dice addio

La produzione dovrebbe terminare entro la fine del 2025. Alcuni esemplari di Jeep Renegade saranno ancora disponibili nei concessionari all’inizio del 2026. Una coda naturale, ma senza futuro. Nel tempo la Renegade era stata offerta con motori benzina, diesel, ibridi e plug-in. Una versatilità che aveva ampliato la sua platea. Aveva interpretato il cambiamento delle normative e delle preferenze con adattamenti puntuali. Ci si chiede cosa significherà davvero la sua uscita. È solo la fine di un modello o il tramonto di un’epoca? Con il mercato che spinge verso l’elettrico e con modelli più moderni, la Renegade appare destinata a restare icona di un decennio. Chi la possiede forse la guarderà con un pizzico di orgoglio, sapendo che non tornerà un’erede. Perché certe strade, una volta percorse, non si ripetono.