Polestar 3 entra nella storia, record di autonomia con una sola ricarica

Polestar 3 ha appena riscritto la storia della mobilità sostenibile. La nuova versione Long range Single motor ha infatti stabilito un Guinness World Record per la distanza più lunga percorsa da un SUV elettrico con una sola ricarica. Ben 935,44 chilometri, un risultato che dimostra come l’efficienza e l’autonomia possano convivere anche in un veicolo di grandi dimensioni.

Il test, condotto su strade pubbliche del Regno Unito, ha richiesto quasi 23 ore di viaggio ininterrotto. Tre piloti esperti di guida a basso consumo si sono alternati al volante ogni tre ore, affrontando condizioni di traffico e meteo variabili, inclusa la pioggia. Il consumo medio registrato è stato sorprendentemente basso, di appena 12,1 kWh per 100 chilometri, un valore che sottolinea l’ottimizzazione energetica raggiunta dal marchio svedese.

Polestar 3, un incredibile SUV elettrico che ridefinisce i limiti dei veicoli elettrici con un nuovo record mondiale

Particolarmente interessante è stato il comportamento del veicolo rispetto all’autonomia dichiarata. Polestar 3 ha raggiunto i 706 km indicati nel ciclo WLTP ufficiale mantenendo ancora un 20% di batteria residua, e ha continuato a viaggiare per altri chilometri persino dopo aver toccato lo 0% di carica visualizzato sul cruscotto. Un dettaglio che conferma la solidità della batteria e la precisione dei sistemi di gestione energetica. L’impresa è stata attentamente monitorata da giudici ufficiali del Guinness World Records, con il supporto di strumenti di verifica indipendenti. L’auto utilizzata era di serie, equipaggiata con pneumatici standard Michelin Sport 4 EV e cerchi da 20 pollici, senza alcuna modifica.

Un nuovo standard per il futuro elettrico

Il risultato di Polestar non rappresenta solo un record da esibire, ma una prova concreta del potenziale delle auto elettriche di nuova generazione. Dimostrare che un SUV può percorrere distanze simili a quelle di un’auto endotermica con un solo “pieno” di energia. Questo significa ridurre le ansie legate all’autonomia e incoraggiare una mobilità più pulita. Se oggi un modello di serie può raggiungere quasi 1.000 km reali, il futuro dei viaggi elettrici sembra già scritto; più efficienza, più sostenibilità e sempre meno compromessi.