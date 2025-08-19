Esselunga: smartphone top a prezzo STRABILIANTE solo per voi

Quante volte un momento speciale è diventato indimenticabile proprio grazie a una foto che conserva luci, sfumature e dettagli? O quante volte avete perso la nozione del tempo immersi in un video che sembrava più grande della realtà? E ancora, quante volte vi siete sorpresi di quanto sia piacevole vivere senza interruzioni, senza la batteria che vi abbandona a metà pomeriggio? La bellezza della tecnologia è da Esselunga e qui troviamo la capacità di sorprenderci e regalarci comfort, emozioni e continuità. È quasi come una piccola magia, discreta ma potentissima, che migliora la vita senza che ci rendiamo nemmeno conto di quanto stia facendo. Non è soltanto praticità, è la soddisfazione di avere tra le mani qualcosa che amplifica le vostre giornate, che rende più semplice comunicare, lavorare e intrattenersi.

Esselunga smartphone Motorola G83 con performance veloci e display spettacolare

Il Motorola G83 ora in promo da Esselunga vi porta in un’esperienza fluida con il processore Snapdragon 6s Gen 3 abbinato a 8 GB di RAM, capace di rendere immediato ogni passaggio tra le vostre app preferite. Il display da 6,67 pollici trasforma video e contenuti in una visione coinvolgente che rende difficile staccarsi dallo schermo. La fotocamera frontale da 32 Megapixel illumina i vostri selfie con colori nitidi, mentre la doppia fotocamera posteriore 50+8 Megapixel vi permette di immortalare paesaggi e dettagli con una qualità sorprendente. La batteria da 5.000 mAh vi accompagna per tutta la giornata senza interruzioni, mentre la connettività Bluetooth 5.1 vi regala musica e audio fluidi senza ritardi, perfetti per cuffie e speaker. Il tutto gira su Android 14, aggiornato e reattivo. E la sorpresa finale è il prezzo: fino al 31 agosto, solo da Esselunga, questo modello esclusivo è vostro a 179 euro.