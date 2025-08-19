Corsa al grafene entra nel vivo: verso chip AI e batterie più potenti

C’è un materiale che, da quando è stato scoperto nel 2004, fa battere il cuore di scienziati e ingegneri: il grafene. Un solo strato di atomi di carbonio, ordinati con precisione in un reticolo esagonale, capace di unire resistenza meccanica e conduttività elettrica ai massimi livelli teorici. Il problema? Portarlo fuori dal laboratorio e produrlo in quantità industriali senza rovinarne la perfezione. Fino a oggi, almeno.

Grafene ultraveloce: la Corea del Sud accelera la produzione di 20 volte

In Corea del Sud, un gruppo guidato da Rodney Ruoff all’Istituto di Scienza di Base sembra aver trovato una soluzione. Non si tratta di una piccola miglioria, ma di un balzo di venti volte nella velocità di crescita rispetto ai metodi tradizionali. Il segreto è un substrato poroso, un po’ come una spugna, su cui il grafene si sviluppa in modo uniforme. Quando è pronto, lo si stacca senza pieghe o difetti: un lusso che i processi precedenti non potevano permettersi.

Questo approccio non solo garantisce pellicole di qualità eccezionale, ma lo fa con una rapidità sorprendente — 6,2 strati al secondo. Tradotto: produzione industriale più vicina che mai, con costi e tempi drasticamente ridotti. E con prestazioni termiche ed elettriche così vicine ai limiti teorici, le possibilità applicative si moltiplicano.

Il coautore Yongqiang Meng ha sottolineato un altro dettaglio interessante: si possono pre-modellare le lamine metalliche su cui cresce il grafene, adattandolo a forme complesse. Significa che il materiale non sarà solo performante, ma anche personalizzabile. Pensate a chip per data center ottimizzati per dissipare calore e mantenere alte prestazioni, un tema caldissimo nell’era dell’intelligenza artificiale.

E non c’è solo l’elettronica. Il grafene potrebbe rivoluzionare le batterie, riducendo i tempi di ricarica e allungandone la vita, o diventare un rivestimento super-efficiente per gestire il calore in auto elettriche e smartphone.

Il passo successivo sarà capire se questa tecnica può scalare davvero, mantenendo la stessa qualità quando si passa dai prototipi alle catene di montaggio. Se ci riuscirà, potremmo assistere a una delle più grandi transizioni tecnologiche degli ultimi anni, con il grafene finalmente pronto a uscire dal laboratorio e conquistare il mondo.