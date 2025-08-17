Xiaomi Mijia Pre-Filter Pro: arriva il filtro contro la ruggine

Xiaomi continua a rafforzare la sua presenza nel mercato smart home. A tal proposito, sta arrivando un nuovo dispositivo per il filtraggio dell’acqua. Disponibile solo in Cina. Tale innovativo sistema, chiamato Mijia Pre-Filter Pro, è progettato per migliorare la qualità dell’acqua in casa. Ciò proteggendo allo stesso tempo l’impianto idraulico da impurità e sedimenti. I quali possono causare danni o malfunzionamenti agli elettrodomestici. La sua funzione principale è quella di agire come primo scudo contro particelle indesiderate come sabbia, ruggine, capelli, residui e perfino uova di insetti. Trattenendo fino al 98,6% di tali impurità grazie ad una membrana filtrante bionica ispirata alle branchie di pesce, con una precisione di 40 micron. La membrana si posiziona all’ingresso dell’impianto idraulico domestico. Svolgendo un ruolo preventivo molto importante. Quest’ultima, infatti, limita il rischio di incrostazioni e problemi che potrebbero compromettere il funzionamento di elettrodomestici delicati come lavatrici, lavastoviglie e scaldabagni.

Xiaomi presenta il nuovo filtro contro le impurità

La struttura è realizzata in rame rivestito di alluminio. Un materiale scelto per la sua resistenza alla corrosione. Ed anche per evitare il rilascio di metalli pesanti nell’acqua. Una delle caratteristiche più interessanti del Mijia Pre-Filter Pro è il suo sistema di autopulizia. Il quale è programmabile a intervalli di 7, 15 o 30 giorni. Quest’ultimo permette di mantenere l’efficienza del filtro senza dover intervenire manualmente. Tale processo automatico si articola in tre fasi. Prima c’è l’apertura dei dischi filtranti, seguita da un contro-lavaggio con getti d’acqua ad alta pressione che ruotano rapidamente per sfruttare la forza centrifuga. Infine, c’è un risciacquo intenso che elimina ogni residuo.

Il dispositivo, in un solo minuto, può filtrare una quantità di acqua corrispondente a circa 8,9 bottiglioni da 5 litri. Inoltre, il Mijia Pre-Filter Pro è stato concepito per funzionare anche in condizioni ambientali estreme. Tollerando temperature che variano da –50 °C a 80 °C e pressioni fino a 20 bar. A tali caratteristiche si aggiungono protezioni specifiche contro il gelo, esplosioni e infiltrazioni.

Un altro dettaglio riguarda l’installazione, resa più semplice grazie all’integrazione di un vano per la batteria interna. Eliminando la necessità di ingombranti alimentatori esterni. Al momento, il dispositivo di Xiaomi è in pre-ordine sul sito JD.com. Al prezzo di 799 yuan, circa 111 euro. Riguardo la disponibilità in Italia, al momento non ci sono informazioni precise, ma ci si aspetta aggiornamenti in futuro.