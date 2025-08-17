Xiaomi Mijia Mini Wash: lavatrice smart per delicati

Xiaomi ha presentato ufficialmente in Cina la sua nuova lavatrice asciugatrice compatta denominata Mija mini wash, un prodotto pensato per il lavaggio dei capi delicati e soprattutto per coloro che non dispongono di spazi molto ampi, quest’ultima introduce infatti un design di ultima generazione con funzioni smart integrate all’interno del sistema operativo HyperOS IoT.

il prodotto in questione garantisce una capacità di carico pari a 1,2 kg per il lavaggio e mezzo kilogrammo per l’asciugatura, si tratta di dimensioni perfette per tessuti come la seta, la lingerie o abbigliamento sportivo leggero, la lavatrice assicura una velocità di centrifuga di 800 g/min, il modello riesce a tra l’altro rimuovere buona parte dell’umidità prima dell’asciugatura, il tutto incastonato all’interno di misure compatte: 32,8 cm per 45,2 cm per 46,1 cm, unite ad un peso di 22 kg.

Ottime caratteristiche

Il motore a trasmissione diretta offre efficienza, silenziosità e lunga durata di vita, il consumo massimo ammonta a 750 W con un’alimentazione pari a 220V e 50 hertz, nello specifico la macchina lavora con una pressione idrica pari a 0,03 con un massimo di 0,8 MPa, garantendo stabilità anche in condizioni non ottimali, per quanto riguarda invece il design, abbiamo una pianura bianca pulita con un portello in vetro sigillato con luce interna e un blocco di sicurezza per bambini attivabili anche tramite un’applicazione.

Tramite l’applicazione ufficiale e l’integrazione con gli altoparlanti Xiao AI, è possibile selezionare personalizzare ben 20 programmi di lavaggio specifici per materiali diversi, il sistema riesce ad dosare automaticamente il detersivo in base al peso del bucato riducendo di conseguenza sia i residui che gli sprechi, come se non bastasse Xiaomi dichiara anche la certificazione di lavaggio sanitario per la biancheria intima con un’eliminazione garantita del 99,99% dei batteri, eliminazione totale degli acari, abbattimento di oltre il 99% degli allergeni e neutralizzazione del virus HPV.

Anche l’asciugatura riesce ad avvenire tramite un controllo intelligenza della temperatura che può scendere fino a 35° per proteggere i tessuti sensibili.