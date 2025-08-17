Tutto incluso a 6,99€ al mese con Creami WOW 150!

Se stai cercando un’offerta che ti faccia sentire libero di usare il telefono senza pensieri, PosteMobile ha qualcosa di interessante per te: la Promo Creami EXTRA WOW 150, pensata proprio per chi vuole tutto incluso e senza sorprese. È disponibile solo online e riservata ai nuovi clienti, quindi vale la pena dare un’occhiata subito. Con 150GB di traffico dati in 4G+, navigherai fino a 300Mbps, praticamente una velocità che ti permette di vedere video, scaricare file e scorrere i social senza interruzioni. E non finisce qui: chiamate e SMS illimitati sono già inclusi, così non dovrai più preoccuparti dei costi extra quando vuoi restare in contatto con chi ami.

Promo online PosteMobile: dati, chiamate e SMS senza limiti

Il costo? Solo €6,99 al mese. Un prezzo sorprendentemente basso per quello che ottieni. Ma quello che rende questa offerta davvero interessante non è solo il prezzo, ma anche tutto quello che viene incluso senza costi aggiuntivi. Servizi come “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212 sono già a tua disposizione. E se vuoi condividere la connessione, niente paura: l’hotspot è incluso, quindi puoi usare i tuoi GIGA su altri dispositivi senza pagare un centesimo in più.

La rete? Affidabile e veloce: i servizi sono erogati tramite la rete 4G+ di Vodafone, con copertura che arriva a oltre il 99% della popolazione italiana. In pratica, puoi contare su una connessione stabile ovunque tu sia, e se ami guardare video o fare streaming, la velocità fino a 300Mbps fa la differenza.

C’è solo una cosa importante da ricordare: assicurati di avere credito sulla SIM per rinnovare l’offerta. Se non rinnovi, i costi cambiano e diventano più alti: 18 cent/min per le chiamate, 12 cent per SMS, e per il traffico dati, se hai la tariffa base attiva, 2€ al giorno per 500MB alla prima connessione. Se la tariffa dati base è disabilitata, invece, non potrai navigare fino al rinnovo. Attivare o disattivare la navigazione a consumo è semplice: basta un SMS al 4071160, o puoi farlo dalla tua area personale sul sito PostePay, dall’App Poste Italiane, o chiamando il 160. Tutte le informazioni dettagliate sono anche disponibili nelle FAQ online.

Insomma, se vuoi un’offerta che ti faccia sentire davvero libero, con chiamate, SMS e dati senza pensieri, PosteMobile Creami EXTRA WOW 150 è un’opzione da non sottovalutare. Non serve complicarsi la vita: tutto quello che ti serve è già incluso, e il prezzo resta incredibilmente accessibile.