Svelata la rete di canyon sotto l’Antartide che plasmano il clima

Un mondo invisibile si cela sotto il ghiaccio dell’Antartide. Una vasta rete di canyon sottomarini appena mappata mostra corridoi profondissimi, larghi e intricati, che modellano non solo i ghiacciai ma anche il clima terrestre. Grazie a nuove mappe ad alta risoluzione, gli scienziati hanno individuato oltre 332 canyon, alcuni raggiungono profondità vertiginose fino a 4.000 metri, ben oltre la profondità del Grand Canyon. Queste strutture sotterranee gettano una nuova luce sui processi che regolano le correnti oceaniche e la stabilità dei ghiacciai.

Scoperti in Antartide centinaia di canyon che incidono sul clima

Questi canyon agiscono come condotti naturali. Trasportano acqua calda proveniente dalle profondità oceaniche verso la base delle piattaforme di ghiaccio, indebolendo il legame tra ghiaccio e oceano. In questo modo, accelerano lo scioglimento dei ghiacciai e delle zolle galleggianti, aprendo la strada alla più rapida discesa dei ghiacciai nell’oceano. Inoltre, veicolano la cosiddetta Antarctic Bottom Water, una colonna d’acqua fredda e densa fondamentale per il bilancio termico globale delle acque profonde. Senza conoscere la topografia nascosta, i modelli climatici rischiano di sottostimare l’impatto dei cambiamenti in questa regione così fragile.

Il lavoro mostra anche marcate differenze tra Est e Ovest dell’Antartide, svelando che la conformazione dei canyon varia drasticamente. È un dato cruciale per simulare il futuro dei ghiacciai, soprattutto nel contesto della fusione accelerata e del conseguente innalzamento del livello del mare. Oltre al loro ruolo diretto sul clima, questi canyon rivelano quanto ancora sia inesplorata la zona sotto l’Antartide. Finora, gran parte delle conoscenze era basata su dati incompleti o su simulazioni approssimative, mentre le nuove mappature forniscono una visione dettagliata e sorprendentemente complessa. La loro presenza non è solo una curiosità geologica, rappresentano una sorta di “archivio naturale” in grado di raccontare la storia dei movimenti della calotta glaciale e delle dinamiche tra oceano e ghiaccio.

Gli studiosi sottolineano che queste scoperte devono spingere la comunità internazionale a rafforzare la ricerca, investendo in satelliti e robot sottomarini capaci di monitorare costantemente le variazioni in corso. Le future missioni scientifiche dovranno chiarire con maggiore precisione quanto questi canyon incidano sul ritmo dello scioglimento e quali possano essere le conseguenze per le popolazioni costiere di tutto il mondo. Non va dimenticato che l’Antartide custodisce oltre il 60% dell’acqua dolce del pianeta: anche piccoli cambiamenti in questa regione possono avere ripercussioni. La rete di canyon appena rivelata, dunque, non è solo un dettaglio geografico, ma un tassello chiave per comprendere il destino climatico della Terra nei prossimi decenni.