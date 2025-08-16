Google Keep diventa più ordinato grazie alla nuova funzione

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, Google Keep introduce finalmente una novità tanto semplice quanto attesa: la possibilità di riordinare le note in modo più avanzato. L’app per prendere appunti di Google, già aggiornata di recente con un’interfaccia in stile Material Expressive 3, diventa ora più funzionale e organizzata. Il nuovo sistema di ordinamento è in fase di rilascio graduale, secondo quanto riportato da Android Authority, ma ha già cominciato a farsi notare nella versione 5.25.302.02.90 dell’app.
Ordine ma senza stravolgimenti: Google Keep resta fedele al suo stile minimalista
Una piccola icona aggiunta nella barra di ricerca permette di accedere alle nuove opzioni di visualizzazione. Da lì, è possibile scegliere tra tre criteri: ordinamento personalizzato, per trascinare manualmente le note nella posizione desiderata. Oppure ordinamento per data di creazione, che mostra per prime le note più recenti. O infine per data di modifica, che mette in cima quelle aggiornate di recente. Una funzione semplice, sì, ma che mancava in un’app utilizzata da milioni di persone per gestire liste, promemoria e pensieri sparsi.
L’introduzione del menu di ordinamento non stravolge l’interfaccia: resta tutto semplice, pulito, immediato. Google ha scelto di non nascondere la nuova opzione in sottomenù complicati, ma di posizionarla bene in vista, in alto a destra. Una decisione che mostra quanto questa funzione sia considerata centrale per migliorare l’esperienza d’uso, senza sacrificare la filosofia minimalista che da sempre distingue Keep da altri strumenti di produttività.
Fino a oggi, le note potevano essere fissate in alto o visualizzate in ordine cronologico inverso, ma non era possibile modificare facilmente l’ordine di tutto il contenuto. Con il nuovo aggiornamento, chi ha decine o centinaia di note potrà finalmente dare un senso più logico alla propria schermata principale. Il rollout è ancora in corso e non ha raggiunto tutti, ma il cambiamento è ormai avviato. Google Keep resta un’app leggera. Ma ora è anche più intelligente e comoda da usare ogni giorno.