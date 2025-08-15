Xiaomi Outdoor 4 Pro: arriva la nuova telecamera a triplo occhio

La sorveglianza domestica sta cambiando volto e Xiaomi punta a guidare tale cambiamento. Ciò grazie alla nuova Smart Outdoor Camera 4 Pro Triple-Cam Zoom Edition. Presentata in Cina a un prezzo di lancio di 449 yuan (circa 62 euro) tale telecamera non è pensata solo per guardare, ma per osservare in modo intelligente. Ciò adattandosi al contesto e garantendo immagini di qualità anche nelle condizioni più sfidanti. L’idea alla base è combinare tre sensori di pari potenza, ciascuno da 5 MP e con apertura f/1.6, per registrare video in risoluzione 3K (2880×1620 pixel). Quest’ultimi lavorano insieme: un’ottica grandangolare per catturare l’insieme, una lente da 4 mm per la media distanza e una da 12 mm per i dettagli lontani. Il risultato è uno zoom ibrido fino a 9x che consente di passare dall’ampio panorama al primo piano senza perdere chiarezza.

Xiaomi presenta la sua nuova Outdoor Camera 4 Pro

La forza di tale dispositivo sta anche nell’intelligenza artificiale integrata. Quest’ultima trasforma la telecamera in una sorta di sentinella capace di distinguere tra una persona e un veicolo. Può riconoscere targhe, segnalare ingressi non autorizzati e perfino delimitare “zone sensibili”. Quando accade qualcosa di sospetto, non si limita a registrare: attiva una sirena e luci lampeggianti per scoraggiare subito eventuali intrusioni.

Inoltre, di notte, entra in gioco un doppio sistema di illuminazione. Con LED a infrarossi per una visione discreta e luce bianca per passare alla modalità a colori appena viene rilevata una persona. Così, anche al buio, i dettagli non si perdono. E non è tutto. Un gimbal orizzontale motorizzato permette di spostare l’inquadratura in remoto. Ciò usando l’app Mi Home. Non serve essere fisicamente presenti per controllare un’area: la telecamera segue automaticamente ciò che si muove.

Il nuovo dispositivo Xiaomi è certificato IP66, il che significa che polvere e pioggia intensa non lo mettono fuori uso. Riguardo la connessione è disponibile Wi-Fi 6 dual-band, Bluetooth 5.0 per un abbinamento rapido e porta Ethernet per ambienti con interferenze wireless. Infine, i video possono essere salvati su microSD fino a 256 GB, in cloud con abbonamento o su NAS, sfruttando la compressione H.265 che dimezza il consumo di spazio e banda.