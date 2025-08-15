ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Xiaomi Outdoor 4 Pro: arriva la nuova telecamera a triplo occhio

La nuova telecamera a triplo occhio di Xiaomi promette di vedere ogni cosa. Scopriamo insieme come funziona.

scritto da Margareth Galletta
Xiaomi Outdoor 4 Pro

La sorveglianza domestica sta cambiando volto e Xiaomi punta a guidare tale cambiamento. Ciò grazie alla nuova Smart Outdoor Camera 4 Pro Triple-Cam Zoom Edition. Presentata in Cina a un prezzo di lancio di 449 yuan (circa 62 euro) tale telecamera non è pensata solo per guardare, ma per osservare in modo intelligente. Ciò adattandosi al contesto e garantendo immagini di qualità anche nelle condizioni più sfidanti. L’idea alla base è combinare tre sensori di pari potenza, ciascuno da 5 MP e con apertura f/1.6, per registrare video in risoluzione 3K (2880×1620 pixel). Quest’ultimi lavorano insieme: un’ottica grandangolare per catturare l’insieme, una lente da 4 mm per la media distanza e una da 12 mm per i dettagli lontani. Il risultato è uno zoom ibrido fino a 9x che consente di passare dall’ampio panorama al primo piano senza perdere chiarezza.

Xiaomi presenta la sua nuova Outdoor Camera 4 Pro

La forza di tale dispositivo sta anche nell’intelligenza artificiale integrata. Quest’ultima trasforma la telecamera in una sorta di sentinella capace di distinguere tra una persona e un veicolo. Può riconoscere targhe, segnalare ingressi non autorizzati e perfino delimitare “zone sensibili”. Quando accade qualcosa di sospetto, non si limita a registrare: attiva una sirena e luci lampeggianti per scoraggiare subito eventuali intrusioni.

Inoltre, di notte, entra in gioco un doppio sistema di illuminazione. Con LED a infrarossi per una visione discreta e luce bianca per passare alla modalità a colori appena viene rilevata una persona. Così, anche al buio, i dettagli non si perdono. E non è tutto. Un gimbal orizzontale motorizzato permette di spostare l’inquadratura in remoto. Ciò usando l’app Mi Home. Non serve essere fisicamente presenti per controllare un’area: la telecamera segue automaticamente ciò che si muove.

Il nuovo dispositivo Xiaomi è certificato IP66, il che significa che polvere e pioggia intensa non lo mettono fuori uso. Riguardo la connessione è disponibile Wi-Fi 6 dual-band, Bluetooth 5.0 per un abbinamento rapido e porta Ethernet per ambienti con interferenze wireless. Infine, i video possono essere salvati su microSD fino a 256 GB, in cloud con abbonamento o su NAS, sfruttando la compressione H.265 che dimezza il consumo di spazio e banda.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.