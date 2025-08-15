Tim: se i giga non vi bastano con questa promo sono illimitati

Ogni utente in tutto il mondo utilizza tutti i giorni la propria offerta telefonica per poter portare a termine i compiti che riguardano la propria vita digitale, ovviamente parliamo di azioni di ogni genere come pubblicare una foto sui social network oppure scrivere ai propri cari tramite un’applicazione di messaggistica, per fare tutto ciò sono necessari minuti, SMS e gigabyte di traffico dati che devono sicuramente abbondare per poter arrivare alla fine del mese senza problemi.

Di conseguenza, scegliere una promozione che sappia soddisfare queste necessità senza nessun tipo di preoccupazione rappresenta uno step fondamentale, di conseguenza leggere attenta menti cataloghi di offerte disponibili qui in Italia e di fondamentale importanza per poter trovare l’offerta più adatta alle esigenze che abbiamo in modo da fare la scelta giusta.

Oggi vi portiamo una super promozione lanciata per l’appunto da TIM, l’operatore italiano da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza per i consumatori dal momento che garantisce un catalogo di offerte davvero molto ricco e in grado di accontentare praticamente chiunque, oggi vi portiamo una nuova promozione lanciata dal provider che permette addirittura di accedere ai dati illimitati.

Offerta con opzione per giga illimitati

L’offerta di cui vi parliamo oggi vi garantisce la bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, la promozione ha un costo di 9,99 € al mese con un prezzo di attivazione di 10 € che include il costo per la Sim fisica e cinque euro di credito al suo interno, non è finita qui, l’offerta in questione infatti supporta anche un bonus importante, coloro che infatti dispongono di una promozione di rete fissa già attiva possono evolvere l’offerta mobile ottenendo i giga di traffico per navigare completamente illimitati al medesimo prezzo mensile.

Per attivare l’offerta tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale di Tim e seguire gli step presenti per effettuare l’attivazione online.