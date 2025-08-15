AliExpress sconta tanti prodotti dell’80%: la lista dei prezzi più interessanti

Risparmio assolutamente da non perdere su AliExpress per tutti gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, spendere poco è possibile sulla maggior parte dei prodotti che effettivamente si trovano all’interno dell’elenco di cui vi parliamo poco sotto, ricordando comunque che la spedizione avviene sempre dall’interno dell’Unione Europea, con consegna entro pochi giorni e la garanzia di non dover mai pagare i dazi doganali.
AliExpress, l’elenco con i prezzi più bassi del momento
- 2 pezzi supporto TV universale base da tavolo gambe TV supporto rialzato per schermo LCD LED piatto/curvo da 32-70 pollici regolabile in altezza – PREZZO: 11,68 euro al posto di 27,85 euro – LINK.
- ANBERNIC NUOVA console di gioco portatile RG35XXSP Flip Console per videogiochi a conchiglia IPS da 3,5 pollici Sistema Linux a 64 bit Gioco online 64G – PREZZO: 56,17 euro al posto di 204,32 euro – LINK.
- FANGTUOSI Stabilizzatore video mobile Bluetooth selfie stick treppiede Stabilizzatore cardanico per smartphone Staffa di ripresa verticale dal vivo – PREZZO: 17,64 euro al posto di 58 euro – LINK.
- Proiettore Wimius 4k 30000 lumen Netflix Messa a fuoco automatica ufficiale/Keystone FHD 1080p WIFI 6 Supporto Bluetooth Dolby Home Theater – PREZZO: 178 euro al posto di 399 euro – LINK.
- FiiO BTR11 Ricevitore Bluetooth 5.3 LDAC Adattatore amplificatore per cuffie audio wireless da 3,5 mm – PREZZO: 14,98 euro al posto di 22,3 euro – LINK.
- H96 Max H728 Smart TV Box, Ethernet 1000M, WiFi 6, Allwinner Octa Core 8K ULTRA HD Android 14 TV Box, set top box per lettore multimediale – PREZZO: 44 euro al posto di 95 euro – LINK.
- LEMFO DQ10 ATV Mini TV Stick Supporto Android13 Video 8K 4K Wifi6 Allwinner H618 Quad Core Cortex A53 Smart TV Box con telecomando vocale – PREZZO: 21 euro al posto di 49 euro – LINK.
- DJI Mic Mini 2TX 1RX aggiunge custodia di ricarica Cancellazione attiva del rumore a due livelli Funzionamento 48 ore Trasmissione stabile audio di alta qualità – PREZZO: 98 euro al posto di 219 euro – LINK.
- GAMINJA Open Source K36 Console per videogiochi portatile retrò Emulatore di 16000 giochi per PS1/PSP/DC/N64/SS Schermo IPS da 3,5 pollici – PREZZO: 28 euro al posto di 63 euro – LINK.
Codici sconto Aliexpress:
TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.