Expert: scopri i nuovi pieghevoli Samsung con design sottili a PREZZI SUPER

Expert presenta le offerte sui nuovi Galaxy Z e Galaxy Watch con vantaggi esclusivi per chi sceglie l’innovazione pieghevole e l’intelligenza artificiale

scritto da Rossella Vitale
Mettiamola così,  la tecnologia pieghevole è un po’ come la pizza: una volta assaggiata, non torni più indietro. Non importa se siete amanti del minimalismo o collezionisti di gadget futuristici, l’idea di aprire uno smartphone come fosse un libro segreto ha un fascino irresistibile. E se a questo si aggiungono AI intelligenti, batterie che sembrano durare per sempre e fotocamere pronte a immortalare il vostro gatto mentre trama la conquista del mondo, beh, il risultato è un pacchetto difficile da ignorare. Expert ha deciso di farvi un regalo: i suoi nuovi modelli pieghevoli sono più sottili, più potenti e, grazie alla promo rottamazione, anche molto più vicini al vostro portafogli. Il bello? Nessuna formula magica, solo tecnologia che si piega a voi (letteralmente) e un design che vi farà sembrare agenti segreti in piena missione.

I prodotti già trovabili da Expert

Il Galaxy Z Flip7 FE è la versione più accessibile, con 8GB RAM e 128GB da Expert adesso a 14,90€ in 30 rate a tasso zero, se si restituisce un Flip6 in ottime condizioni. Stesso fascino pieghevole, display ampio e fotocamera pro-grade per immortalare ogni momento con stile. C’è poi il Galaxy Z Fold7 più potente  con 12GB RAM e 256GB a 36,90€, sempre con rottamazione del Fold6, offrendo un ampio schermo interno ed esterno e il design più sottile e leggero mai visto nella serie. Potente, elegante e pronto a diventare il centro della vostra giornata. Infine, il Galaxy Z Flip7, con 12GB RAM e 256GB solo da Expert a 16,90€, unisce la potenza della fotocamera da 50MP ProVisual alla versatilità del FlexMode, per selfie impeccabili, anche applicando filtri AI dal display esterno.

Rossella Vitale

