Apple iPad costa POCHISSIMO su Amazon oggi: offerta SHOCK per tutti

Apple iPad è sottoprezzo in questi giorni con una nuova promozione Amazon che riesce a ridurre di molto il livello di spesa che tutti gli utenti devono sostenere per il suo acquisto definitivo. Il modello che oggi potete acquistare a prezzo ridotto è la variante lanciata direttamente nel corso degli ultimi mesi, caratterizzata, tra le varie cose del processore Apple A16, una soluzione recente e moderna che riesce comunque a garantire più che discrete prestazioni generali.

Il display è sempre il solito ottimo Liquid Retina da 11 pollici, i suoi colori sono brillanti, nitidi e ben definiti, con dettagli nettamente superiori al normale; le cornici sono leggermente più marcate rispetto agli altri modelli in commercio, fermo restando essere un prodotto che può facilmente venire trasportato in una borsa o in uno zaino, dato le sue relativamente ridotte dimensioni.

Al momento attuale sono disponibili tre varianti che differiscono in primis per il taglio di memoria interna (128,256 o 512GB), fermo restando che è un quantitativo non incrementabile con l’ausilio di una microSD o similari. Oltre a questo è bene prestare attenzione alla tipologia della connessione, difatti il prodotto si differenzia per solo WiFi o WiFi + Celllular, nel primo caso sarà possibile collegarsi alla rete solo con il WiFi, mentre nel secondo si aprono le porte della connessione cellulare, a patto che si abbia una SIM dedicata ed un piano attivo (non inclusi nell’acquisto).

Apple iPad ha un prezzo ridicolo oggi su Amazon

All’interno della confezione gli utenti possono trovare tutto il necessario per il suo funzionamento, tra cui ad esempio il cavo di ricarica USB-C to USB-C, sottolineando comunque l’assenza del caricabatterie. Il prezzo finale di vendita è ad ogni modo più che bilanciato, proprio perché viene a costare solamente 369 euro a questo link.