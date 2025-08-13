ApprofondimentiInformatica e Sistemi OperativiNews

Windows Hello: una falla evidenzia nuove criticità

I dispositivi con Windows Hello risultano a rischio a causa di una recente criticità. Di cosa si tratta? Ecco i dettagli emersi.

scritto da Margareth Galletta
Windows Hello

Windows Hello è tornato sotto la lente d’ingrandimento. Ciò dopo che due ricercatori tedeschi di sicurezza, Tillmann Osswald e Dr. Baptiste David, hanno rivelato una grave vulnerabilità. La falla riguarda il sistema di riconoscimento facciale utilizzato da Windows Hello for Business e mette in discussione l’affidabilità della protezione biometrica su molti computer aziendali. Durante una dimostrazione pratica, Osswald e David hanno dimostrato come un utente che abbia già ottenuto i privilegi di amministratore locale su un dispositivo possa inserire la propria immagine facciale all’interno del database biometrico. Il quale dovrebbe essere cifrato e sicuro. Tale sistema consente all’attaccante di sbloccare il computer come se fosse l’utente autorizzato, senza bisogno di altre credenziali.

Scovata una vulnerabilità per Windows Hello

La causa principale di tale problema è l’assenza della tecnologia Enhanced Sign-in Security (ESS). La quale è stata sviluppata da Microsoft per migliorare la protezione dell’autenticazione biometrica. Su sistemi privi di ESS, un amministratore locale ha, infatti, la capacità di decifrare e modificare il database dei dati biometrici. Invece, ESS protegge tale processo eseguendolo in un ambiente isolato e sicuro, gestito dall’hypervisor del sistema operativo. Rendendo praticamente impossibile la manomissione.

Il problema è che ESS richiede un hardware piuttosto avanzato. È caratterizzato da una CPU moderna con supporto alla virtualizzazione, un chip TPM 2.0, Secure Boot attivato e sensori biometrici certificati. Nonostante Microsoft stia includendo tali requisiti nei nuovi PC della linea Copilot+, molte postazioni di lavoro attualmente in uso non rispettano ancora suddette specifiche tecniche.

Inoltre, non è da trascurare la compatibilità con le periferiche esterne. Quest’ultime spesso non supportano ESS, costringendo così gli utenti a scegliere tra funzionalità e sicurezza. Gli esperti sottolineano che correggere tale vulnerabilità tramite un semplice aggiornamento software sarebbe estremamente difficile. Per tale motivo, consigliano di disattivare l’autenticazione biometrica sui dispositivi privi di ESS e di utilizzare metodi alternativi. Come ad esempio l’uso di PIN.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.