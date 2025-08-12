Blocca banner, tracker e malware con Surfshark CleanWeb: perfetto per la navigazione sicura

Surfshark CleanWeb non è un servizio qualunque, ma una funzionalità di Surfshark VPN (di cui vi abbiamo parlato qui), il cui compito è di bloccare annunci, pop-up dei cookie e tracker, durante la navigazione sul web. In questo modo il vostro dispositivo sarà completamente libero da annunci spesso fastidiosi, ma anche da malware che avrebbero potuto inficiare l’esperienza complessiva di navigazione, riducendo al minimo gli eventuali attacchi phishing. Una soluzione ideale anche per ridurre l’utilizzo della banda, risparmiando l’utilizzo dei dati, nell’eventualità in cui la vostra connessione sia a consumo, proprio perché il caricamento di annunci o pop-up richiede ogni volta un determinato quantitativo di MB da scaricare.

Perché attivarla?

I motivi per cui un utente dovrebbe fare affidamento su CleanWeb sono davvero tantissimi e non riguardano solo il blocco degli annunci durante la navigazione o la riduzione dei malware, oltre a tutto quanto vi abbiamo indicato nel paragrafo precedente annoveriamo anche un aumento della velocità di navigazione. Dovete sapere, infatti, che gli annunci e i pop-up consumano risorse durante il loro caricamento, andando direttamente a rallentare la connessione web; con la loro rimozione le pagine verranno caricate molto più rapidamente e la navigazione sarà più fluida.

Dove utilizzarla e Quanto costa

Cleanweb è perfettamente compatibile con tutti i sistemi operativi in commercio, come iOS, macOS, Android, Windows, ma anche Linux e FireTV, con l’aggiunta dell’estensione browser disponibile su Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

Il costo del servizio descritto nell’articolo è davvero ridottissimo: soli 29,88 euro per i primi 12 mesi (+IVA), corrispondenti a circa 2,49 euro al mese. Si trova incluso nel piano Surfshark Starter, che include anche la VPN sicura, dispositivi illimitati, blocco degli annunci, cookie pop-up blocker e altro ancora.

Una volta sottoscritto l’abbonamento, l’attivazione è decisamente semplice: per utilizzare CleanWeb nell’app non dovete fare altro che aprire Surfshark, effettuare l’accesso, recarvi in Impostazioni ed attivare l’opzione CleanWeb con l’interrutore. Se invece volete utilizzarla come estensione del browser, dovrete installare l’estensione Surfshark VPN dal web store del browser e poi attivarla.