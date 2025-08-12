Apple si prepara a dare il via alla produzione del primo MacBook low cost

In più occasioni, si è parlato della possibilità che Apple decidesse di realizzare il suo primo MacBook low cost ma la notizia non è stata mai accompagnata da alcuna reale informazione circa l’arrivo del dispositivo. Nei prossimi giorni, però, qualcosa potrebbe cambiare. Il colosso di Cupertino potrebbe essere in procinto di dare il via alla produzione di massa del suo MacBook economico.

Apple: il lancio del primo MacBook low cost potrebbe avvenire nel 2026

Stando alle ultime anticipazioni fornite da DigiTimes, il prossimo mese sarà dato il via alla produzione di massa delle prime componenti necessarie per la realizzazione del primo MacBook low cost di Apple. Se le tempistiche saranno rispettate, dunque, è possibile ipotizzare che il dispositivo sarà pronto per il suo debutto ufficiale entro i primi mesi del 2026.

Le notizie emerse circa la scheda tecnica alla quale Apple farà ricorso sostengono la presenza di un chip A18 Pro e aggiungono informazioni circa la possibilità che il colosso opti per un design differente, con scocca colorata. La scelta di optare per un chip già utilizzato per alimentare gli iPhone trova giustificazione nella necessità di ridurre i costi di produzione al minimo così da poter proporre il nuovo MacBook a un costo che si aggirerà sui 699,00 dollari. Pur non essendo ancora trapelate notizie ufficiali circa l’arrivo di un dispositivo simile è possibile avanzare alcune supposizioni in merito a quella che sarà l’accoglienza da parte del pubblico.

L’idea di poter risparmiare e ottenere un prodotto Apple di qualità sarà sicuramente ben apprezzata da gran parte degli utenti ma la differenza di prezzo tra il nuovo MacBook e la versione più conveniente del MacBook Air potrebbe essere irrisoria, al punto da spingere gli utenti a sostenere una spesa più alta pur di non rinunciare ad alcune caratteristiche e funzionalità. Staremo a vedere quali saranno i piani di Apple per il prossimo dispositivo “economico”.