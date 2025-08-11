Truffa phishing: il messaggio di una bellissima donna vi svuota il conto

Immaginate di ritrovarvi improvvisamente nella vostra casella elettronica e di trovare un messaggio scritto da una persona che è lì ad aspettarli. Questa è una donna, una persona che vuole in ogni modo conoscervi e fare breccia nel vostro cuore con delle parole al miele. Qualcuno se n’è accorto subito, qualcun altro se ne è reso conto dopo aver combinato il guaio: si tratta di una truffa. L’inganno segue sempre la stessa tecnica che è quella del phishing, un vero e proprio tranello messo in scena per fregare le persone.

Truffa a nome di una bella donna, ecco il messaggio completo

Il testo che trovate qui in basso è solo parte di un messaggio che è riuscito a fregare le persone facendo credere loro di aver conquistato una donna senza neanche saperlo. La truffa agisce portando le persone a cliccare su alcuni link, che abbiamo chiaramente omesso, che dovrebbero portarle direttamente su un sito di incontri che però non è reale. Ecco il testo:

“Ciao. Sono Micaela è voglio conoscerti.

Capisco che tutto questo suona folle, ma vorrei che almeno per un minuto tu mi credessi.

Sono sicura che sei una brava persona e non so perché, ma qualcosa mi dice che sto facendo la cosa giusta.

Harold, mio marito, ora è a dieci metri da me e non riesco a guardarlo, mi viene la nausea.

Adesso siamo fuori città, ma ho intenzione di andarmene, se non oggi, allora domani.

Sarò libera e proprio per questo ho deciso di scriverti e provare a organizzare un incontro.

La vita è una cosa molto complicata e sono costretta a fare questo passo, spero che tu mi capisca.

Per questo per me è molto importante non essere rifiutata, ti prego, non farlo.

Un semplice incontro potrebbe cambiare la mia vita, in cui mi sento persa.

Non chiedo nulla, né regali né altro. Per me sei importante tu, come persona. Sei d’accordo?

Ti prego, solo per favore, restiamo adulti e non tocchiamo la mia famiglia.”