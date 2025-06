Huawei rilancia: “HarmonyOS supera Android e iOS”

Huawei rafforza la sua posizione nel panorama dei sistemi operativi con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni. Richard Yu, presidente della divisione Consumer Business Group, ha affermato che HarmonyOS NEXT, ultima versione del software sviluppato internamente, rappresenta un’evoluzione superiore rispetto a iOS e Android. Huawei, da anni impegnata nello sviluppo di un’alternativa al sistema di Google, vede in HarmonyOS la chiave per un’esperienza utente più sicura, connessa e intelligente.

Huawei vuole un ecosistema fluido e una intelligenza artificiale pensata per l’utente

Uno dei punti centrali del discorso di Yu è stato l’aspetto della sicurezza. Il dirigente ha illustrato come le app, grazie a un’architettura denominata Star Shield, possano ottenere autorizzazioni una sola volta. Questo sistema impedisce l’uso improprio di dati personali dopo la chiusura di un’applicazione, proteggendo l’utente da tentativi di frode e uso non autorizzato. L’attenzione di Huawei per la privacy, secondo Yu, è più concreta rispetto a quella offerta dai rivali occidentali, troppo legati a modelli basati sulla raccolta dati.

A rendere HarmonyOS competitivo non è solo la sicurezza. Huawei punta molto sull’idea di un sistema operativo capace di operare su una vasta gamma di dispositivi. Smartphone, tablet, computer, automobili e persino elettrodomestici intelligenti sono pensati per comunicare tra loro senza interruzioni. Questa interoperabilità consente all’utente un controllo continuo, semplice e immediato, elemento che Android e iOS faticano a replicare con la stessa coerenza.

Nel quadro dell’intelligenza artificiale, HarmonyOS si affida all’assistente vocale Celia, che interpreta il contesto e anticipa i bisogni dell’utente. Dai suggerimenti personalizzati fino alla gestione automatica delle impostazioni, l’intelligenza artificiale è integrata a ogni livello del sistema. Huawei insiste sul fatto che le funzioni IA non sono solo scenografiche, ma realmente utili per migliorare l’esperienza quotidiana. Anche la protezione della privacy viene garantita tramite processi IA che analizzano i rischi senza invadere i dati dell’utente.