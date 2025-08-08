La NASA punta a conquistare Marte con un nuovo paracadute

Quando si parla di esplorazione spaziale, Marte è spesso al centro delle discussioni. Non si tratta solo di inviare un veicolo a milioni di chilometri da casa. Ma di guidarlo attraverso una discesa supersonica in un’atmosfera sottile, fredda e imprevedibile. Ogni missione sul Pianeta Rosso è una scommessa tecnologica. A rendere quest’ultime così rischiose è l’insieme di condizioni estreme che il veicolo deve affrontare in pochi minuti. Velocità di ingresso nell’atmosfera che sfiorano i 20.000 km/h, un lasso di tempo brevissimo per aprire il paracadute. E anche la necessità di rallentare il carico senza distruggerlo. Per rispondere a tali incertezze, la NASA ha avviato un progetto ambizioso dal nome evocativo: EPIC. Ovvero Enhancing Parachutes by Instrumenting the Canopy.

NASA: nuova opzione pensata per gli atterraggi su Marte

L’intento è superare i limiti dei modelli al computer inserendo sensori reali nel tessuto stesso dei paracadute. Si tratta di microdispositivi capaci di rilevare deformazioni durante l’apertura, resistendo a condizioni estreme senza interferire con la funzionalità del sistema. Per metterli alla prova, il 4 giugno un drone ha trasportato in quota una capsula sperimentale sopra i cieli della California. Al momento del rilascio, il paracadute si è aperto regolarmente, registrando dati preziosi in tempo reale. Ciò è stato possibile grazie ai sensori flessibili, adattati da componenti già disponibili sul mercato.

È solo il primo passo per la NASA, ma risulta cruciale. I ricercatori hanno ora tra le mani informazioni dirette che potranno guidare le prossime innovazioni. Il responsabile del progetto, Matt Kearns, ha già anticipato l’intenzione di coinvolgere altri partner per ampliare la raccolta di dati. I prossimi test si concentreranno sul comportamento dei sensori in ambienti termici variabili. Fondamentali per simulare le vere condizioni presenti su Marte. Così, grazie a una calotta tessile e invisibili occhi elettronici, il futuro dell’esplorazione planetaria si prepara a diventare più preciso e sicuro.