Galaxy Tab S11, Samsung conferma i tempi di lancio

L’attesa sta per finire, Samsung ha finalmente confermato i tempi di lancio della nuova serie Galaxy Tab S11, il refresh atteso dei suoi tablet Android di punta. Durante un evento dedicato ai dispositivi mobile, l’azienda ha lasciato pochi dubbi sulla nuova lineup. Sarà svelata ufficialmente entro la fine dell’estate 2025, in perfetta sincronia con il ciclo annuale di aggiornamento della gamma.

Il lancio dovrebbe avvenire tra fine agosto e inizio settembre, probabilmente accanto ai nuovi Galaxy Z Fold e Flip. La strategia consiste nel rafforzare la linea premium in un mercato sempre più competitivo, puntando su design sottile, potenza simile a quella di un PC e integrazione profonda con l’ecosistema Galaxy.

Galaxy Tab S11, cosa (e quando) aspettarsi dal nuovo top di gamma proposto da Samsung

I rumor parlano di tre modelli: Tab S11, Tab S11+ e Tab S11 Ultra. Tutti dovrebbero ereditare le caratteristiche premium dei modelli precedenti, ma con hardware aggiornato, cornici ancora più sottili e display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento (fino a 120 Hz). A bordo ci sarà il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ottimizzato per performance elevate ma anche per la gestione dei consumi. Attese anche nuove funzionalità AI integrate con la One UI. L’assistente Galaxy AI sarà al centro dell’esperienza, soprattutto nella scrittura, nella sintesi testi, per gli appunti e le traduzioni in tempo reale.

I modelli Ultra e Plus offriranno anche supporto completo alla S Pen, capacità multitasking avanzate e audio AKG, per una vera esperienza da “notebook senza tastiera”. Probabile anche il ritorno della modalità DeX migliorata, per chi usa il tablet in ambito professionale.

Prezzi e disponibilità

Samsung dovrebbe mantenere la sua consueta politica per la fascia alta. Si parla di un listino di partenza intorno agli 899€ per il modello base, e cifre superiori per le versioni più potenti. La disponibilità sul mercato europeo è prevista entro metà settembre. I preordini verranno aperti subito dopo l’evento di presentazione. La serie Galaxy Tab S11 si preannuncia, dunque, come un’evoluzione concreta e a tutto tondo, oltre che estetica. Samsung punta a consolidare la sua presenza nel settore tablet, in un momento in cui la concorrenza da parte di Apple e dei produttori cinesi è più agguerrita che mai. Resta solo da vedere se l’intelligenza artificiale a bordo saprà davvero fare la differenza nell’uso quotidiano.