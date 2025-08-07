Esselunga: tecnologia top a prezzo imbattibile ora con il nuovo Motorola

Esselunga è fantastica! Non solo vi permette di fare una spesa iper conveniente ma ha anche un reparto gigantesco dedicato alle promo tech più hot di sempre! Stavolta poi ha una vera offerta spettacolare per voi! Aprire la scatola del nuovo smartphone Motorola in super promo da Esselunga è come scartare un regalo super tecnologico senza dover fare il corso da fotografo. Immaginate una doppia fotocamera posteriore da 50+8 Megapixel, capace di immortalare ogni dettaglio con una nitidezza che lascia a bocca aperta, basta un minimo di luce e un sorriso spontaneo. E se vi piacciono i selfie? La fotocamera frontale da 32 Megapixel vi farà sembrare sempre al top senza fatica. Non serve essere esperti, solo un pizzico di entusiasmo. Esselunga come al solito non delude proponendo un device di un brand super famoso che ha praticamente tutto e che non deluderà nessun cliente!

Volete risparmiare anche su altro che non sia da Esselunga? Su Telegram, i canali Tecnofferte [cliccate qui per entrare] e Codiciscontotech [questo è il link giusto] vi offrono codici sconto e offerte Amazon irresistibili. Non perdete tempo: registratevi e cogliete le occasioni più vantaggiose!

Il vero motore della tecnologia? La potenza nascosta di Esselunga

A rendere il tutto davvero scattante ci pensa il processore Snapdragon 6s Gen 3, con una potenza che vi permetterà di passare dalle app ai giochi e ai social senza impuntamenti, grazie anche ai 8 GB di RAM. Il display da 6.67 pollici è il palcoscenico perfetto per le vostre serie tv o per scrollare TikTok mentre fate la spesa da Esselunga. La batteria da 5.000 mAh vi accompagna senza ricariche fino a sera, e con Android 14 e il Bluetooth 5.1 siete aggiornati con tutto ciò che serve. Il prezzo? Solo 179 euro da Esselunga. Non fatevi scappare questa occasione, perché a questi livelli non si vede spesso! Attenti che la promo scadrà presto, quindi bisogna davvero sbrigarsi!