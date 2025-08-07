OpenAI presenta i nuovi modelli open-weight: basta un laptop per farli girare

OpenAI ha annunciato due nuovi modelli open-weight pensati per ampliare l’accesso all’intelligenza artificiale avanzata: si tratta di gpt-oss-120B e gpt-oss-20B, entrambi rilasciati con licenza Apache 2.0, tra le più permissive e flessibili nel panorama open source. Ciò che l’azienda si è prefissata in primis era garantire l’accesso a tutte quelle realtà che non hanno troppe risorse a disposizione o che hanno esigenze di sicurezza molto spiccate, oltre ovviamente a tutti gli altri sviluppatori e alle startup.

Il modello più potente, gpt-oss-120B, ha capacità di ragionamento comparabili a o4-Mini, ma può essere eseguito con una singola GPU dotata di 80 GB di RAM, senza bisogno di infrastrutture cloud complesse. Il secondo modello, gpt-oss-20B, è ancora più leggero e pensato per scenari di edge computing: può girare su un PC con 16 GB di memoria, offrendo performance simili a quelle del precedente modello o3-mini.

Focus su sicurezza e trasparenza

Insieme ai modelli, OpenAI ha annunciato anche la pubblicazione di documentazione tecnica completa, comprese schede dedicate alla sicurezza. Particolare attenzione è stata posta al protocollo di worst-case fine-tuning, che simula l’uso improprio dei modelli in contesti sensibili, come quelli legati alla biologia o alla cybersecurity. Questo approccio è pensato per limitare il rischio che tecnologie potenti ma facilmente accessibili vengano impiegate per scopi dannosi.

I test di sicurezza non sono stati svolti soltanto in ambiente interno: OpenAI ha coinvolto anche organizzazioni indipendenti, con l’obiettivo di assicurare un livello di controllo superiore prima del rilascio pubblico.

Integrazione semplificata sulle principali piattaforme

Per favorire l’adozione dei modelli da parte della comunità di sviluppatori, OpenAI fornirà anche strumenti di implementazione e guide per il fine-tuning responsabile. I modelli saranno integrabili su piattaforme come Hugging Face, vLLM, Ollama e llama.cpp, rendendo più semplice testare, personalizzare e distribuire le soluzioni AI su scala locale o aziendale.

Il rilascio di gpt-oss-120B e gpt-oss-20B segna un passo importante nella strategia di apertura controllata da parte di OpenAI, offrendo al mondo modelli avanzati, ma gestibili anche con hardware accessibile.