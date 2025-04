Samsung, rilascio dell’ aggiornamento One UI 7 su Z Fold e Flip 4

Samsung ha rilasciato l’ aggiornamento della versione One UI 7 per alcuni modelli foldable diffusi in questi anni. In particolare è stato rilasciato sui modelli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 con nuove caratteristiche innovative. Questo aggiornamento arriva molto in anticipo soprattutto per la tabella di marcia stabilita da Samsung. A quanto pare la società ha voluto accelerare i tempi di rilascio in modo da offrire delle soluzioni migliori per i suoi prodotti. Per il momento sembra che l’ aggiornamento sia stato distribuito solo in Corea del Sud poiché questo territorio è il Paese natale di Samsung.

Ovviamente potrebbe trattarsi di una fase di transizione in modo da cominciare piano piano a distribuire in tutti i Paesi del mondo la versione aggiornata del software. In questo momento ci sono molte probabilità che nei mesi successivi venga rilasciato in altri territori. Il fatto che l’ aggiornamento sia arrivato molto presto fa significare che Samsung è pronta ad adottare tempistiche ristrette per rilasciare i suoi prodotti. Ovviamente si tratta di aggiornamenti che dovrebbero modificare alcune funzioni degli smartphone per renderli più funzionali all’ utente finale.

Samsung, One UI 7 per Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

Gli utenti della Corea del Sud hanno ricevuto in questi giorni un aggiornamento che termina con la scritta “HYD9“, la versione aggiornata di One UI 7. L’ aggiornamento doveva arrivare all’ inizio di maggio per Corea, Germania e India, ma sembra che la società abbia voluto diminuire i tempi di attesa per le nuove versioni. Anche se probabilmente non saranno presenti delle funzionalità come i modelli attuali, la versione One UI 7 potrà garantire comunque delle caratteristiche avanzate per questi modelli. Verranno riorganizzate tutte le gestioni della applicazioni in modo da migliorare l’ esperienza degli utenti.

Quindi sembra che l’ aggiornamento dovrebbe arrivare per gli altri dispositivi in altri Paesi in questi mesi data l’ anticipazione sui dispositivi della Corea del Sud.