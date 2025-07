Spotify apre agli audiolibri anche per Family e Duo: arriva l’add-on dedicato ai membri

È arrivato un nuovo aggiornamento molto interessante per tutti coloro che su Spotify utilizzano i celebri piani Premium Family e Duo. Ecco infatti l’opportunità per tutti gli utenti in questione di poter fare accesso al catalogo di audiolibri. Solo il gestore dell’account poteva infatti accedere alla quota mensile di ore gratuite di questa sezione, mentre ora anche gli altri partecipanti possono farlo. Questa era una limitazione spesso criticata dagli utenti, che ora l’azienda ha deciso di superare con una soluzione strutturata.

Attenzione però, in quanto bisognerà pagare e attivare questa nuova opzione che dunque non sarà gratis. Sarà infatti necessario attivare add-on a pagamento, attualmente in fase di lancio in un gruppo selezionato di Paesi tra i quali almeno per ora non rientra l’Italia, pronta a subentrare in un secondo momento.

Audiobooks+: ascolti extra per tutti, anche per i membri del piano

La novità si articola in due formule. La prima è “Audiobooks+”, pensata sia per gli abbonati Individual che per i gestori dei piani Family e Duo. Questo add-on consente di aggiungere ulteriori 15 ore di ascolto mensile agli audiolibri già previsti dal pacchetto Premium.

La seconda, chiamata “Audiobooks+ for Plan Members”, è quella che segna la vera svolta. Per la prima volta, anche i membri secondari di un piano condiviso possono accedere in modo indipendente al proprio pacchetto di 15 ore mensili. Il funzionamento è semplice: il membro interessato deve inoltrare una richiesta, e sarà poi il gestore del piano a poter acquistare l’add-on corrispondente per suo conto.

È inoltre prevista un’opzione una tantum per aggiungere 10 ore extra, utile per chi supera il limite mensile. I prezzi di questi servizi variano a seconda del Paese e non sono ancora stati comunicati in dettaglio.

Con questo aggiornamento, Spotify prova a rafforzare l’attrattiva dei piani condivisi, puntando su una delle sue aree di crescita più promettenti: gli audiolibri.