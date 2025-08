Mercedes GLC elettrica: la nuova griglia luminosa brilla nella notte

A poche settimane dal Salone di Monaco 2025, Mercedes ha scelto di accendere la curiosità con un teaser della nuova GLC elettrica. Non c’è una rivelazione completa, viene mostrato solo un dettaglio che basta a generare scalpore: la nuova griglia frontale. Il marchio tedesco ha scelto di cambiare e rendere più futuristica una delle sue firme un pilastro con un nuovo linguaggio stilistico. La griglia cromata, emblema di una tradizione centenaria, cambia infatti sia forma che funzione. Questa volta non serve a raffreddare un motore, perché sotto il cofano non c’è più un endotermico, al suo posto vedremo “solo” un pannello luminoso che reinventa l’identità della vettura. L’effetto visivo è magnetico, quasi scenografico.

Stile o provocazione? Il design Mercedes farà discutere?

Il teaser mostra una Mercedes dalla superficie cromata e levigata, attraversata da 942 punti retroilluminati. La griglia potrà illuminarsi in modi personalizzati, regalando alla vettura uno stile sempre diverso, personalizzato ed unico. Anche la stella Mercedes centrale è illuminata, con intensità variabile secondo le leggi dei vari Paesi. Sulla nuova Mercedes GLC tutto è stato pensato per creare impatto. Ormai tantissimi costruttori abbandonano il cromato, ma Mercedes sceglie invece di rilanciarlo con decisione quasi provocatoria. Una decisione coraggiosa o nostalgica? Il pubblico è già diviso. Ola Källenius, alla guida del marchio, ha difeso con forza il progetto definendolo essenziale per mantenere l’identità Mercedes in chiave moderna.

La nuova Mercedes GLC elettrica sarà svelata a inizio settembre. Dopo mesi di render e foto spia, la verità è vicina. Il teaser della griglia è solo il primo assaggio di una rivoluzione più ampia. Tutti i futuri modelli adotteranno questa nuova interpretazione della griglia, con variazioni di design a seconda del segmento. Il design non è stato scelto per piacere a tutti, ma, anche se magari dovesse non conquistare l’intero pubblico, cosa certa è che è un simbolo di evoluzione. Può quindi un dettaglio ridefinire un marchio? Beh, sì a quanto pare e la risposta è nel buio illuminato dai 942 punti luce della nuova Mercedes GLC.