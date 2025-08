Esselunga: il Motorola G85 è ora ad un prezzo SCONVOLGENTE

Entri da Esselunga per il latte e ne esci con uno smartphone Motorola! E il bello? Non ti senti nemmeno in colpa, perché lo hai preso a un prezzo incredibile. Diciamocelo: è il sogno segreto di tutti noi, aggiornare il proprio telefono senza dover accendere un mutuo e se poi lo fai mentre sei in coda per un etto di prosciutto, è anche meglio. Perché Esselunga ci mette la sorpresa e tu ci metti solo la voglia di dare una svolta hi-tech.

Motorola G85: il prezzo è da wow da Esselunga

Da Esselunga solo il TOP! Partiamo da quello che ti fa dire “wow” appena apri la scatola: una doppia fotocamera posteriore da 50+8 Megapixel. No, non serve un corso da fotografo per usarla, basta un po’ di luce e il sorriso giusto. E per i selfie? Boom: fotocamera frontale da 32 Megapixel. Poi arriva lui lo Snapdragon 6s Gen 3, un nome da robot ma con la potenza di un razzo. Abbinato a 8 GB di RAM, vuol dire che puoi aprire app, giochi e social come se stessi sfogliando un volantino. Il tutto su uno spettacolare display da 6.67 pollici, perfetto per scrollare TikTok o guardare serie tv direttamente dal carrello della spesa.

E la batteria? Ti serve una giornata intera senza cavi? Nessun problema, perché con 5.000 mAh ti scordi cos’è la ricarica fino a sera. Aggiungi anche Bluetooth 5.1 e l’ultimissimo Android 14 ed ecco il quadro perfetto. Tutto questo? Solo da Esselunga a 179 euro. Sì, hai letto bene: 179 euro! Ma affrettati, perché questa super offerta wow non resterà a lungo tra le corsie!