Expert: l’AI diventa portatile con questa PROMO UNICA

Dall’epica di Ulisse ai corridoi di Expert il salto è breve, e l’idea è la stessa: tornare a casa con il bottino migliore. Ma tu, a differenza dell’eroe greco, non dovrai affrontare ciclopi né sirene: ti basterà scegliere uno dei nuovi laptop Samsung Galaxy Book5 da Expert e varcare la soglia dell’efficienza spinta dall’intelligenza artificiale. Abbiamo un processore Intel Core Ultra serie 2, una scheda grafica Intel di nuova generazione e una NPU pensata per l’AI fanno la differenza tra un pomeriggio produttivo e una lotta contro le rotelline di caricamento.

I nuovi Galaxy Book5 non si limitano a “fare cose”: creano, gestiscono, risolvono e ti permettono di giocare senza perdere un frame. E poi sono leggeri, sottili, hanno un ampio schermo da 15.6” o da 14”, pronto a diventare teatro delle tue serie preferite o del tuo prossimo codice Python. Con una batteria che regge fino a 19 ore e una ricarica rapida che in 30 minuti ti rimette in corsa e tato altro,è il top. Expert ti regala la vera magia.

Nel magico mondo delle promozioni, Amazon nasconde i suoi segreti meglio custoditi. Ma Tecnofferte [qui per trovarlo] e Codiciscontotech [clicca qua per svelare i suoi segreti] ti guidano con codici sconto scintillanti. Unisciti ora ai canali Telegram e incanta il tuo carrello con ogni clic.

I tuoi eroi tascabili firmati Samsung ed Expert

Da Expert trovi il versatile SAMSUNG Galaxy Book5 360, il laptop 2-in-1 perfetto per chi ama scrivere su una tastiera ma disegnare con le dita. Ha uno schermo da 15.6’’, un processore Intel Core Ultra 5 226V a 2.1 GHz, 16 GB di RAM e 512 GB SSD PCIe, il tutto per 1.355,90€. Perfetto per portarlo sul divano, ruotarlo come vuoi e guardare Netflix mentre mangi popcorn. Salendo di livello, e abbassando un po’ le dimensioni, ecco il SAMSUNG Galaxy Book5 Pro 14″, pura potenza compressa in un design elegante.

Dentro c’è il processore Intel® Core™ Ultra 7 256V, con 16 GB di RAM e 512 GB SSD PCIe, connettività WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e tutto lo stile racchiuso in uno chassis gray. Da Expert a 1.799,00€, è il laptop ideale se vuoi un boost per il tuo software di editing video o per creare illustrazioni AI senza far saltare tutto in aria. Grazie alle tante porte integrate (HDMI, USB-A, USB-C, microSD e RJ45), potrai connettere tutti i tuoi strumenti senza tribolazioni. Con Expert e i nuovi Galaxy Book5, ti senti un po’ come Ulisse quando mise piede a Itaca: a casa e vincente.