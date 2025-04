Apple: super sconto per chi decide di riciclare

La nota azienda con sede a Cupertino, come ben sappiamo non è mai stata insensibile a tutte le questioni inerenti l’ambiente, la società infatti da diversi anni sta cercando di venire incontro alle sempre crescenti esigenze ambientali che la nostra epoca ci sta imponendo cercando di procedere ad una rimozione della CO2 sempre più evidente con l’obiettivo di diventare ovviamente un’azienda Carbon free, ma Apple non guarda solamente all’interno delle proprie fila, ma anche attorno a sé, nello specifico ai consumatori, cercando di incentivarli a non sprecare e inquinare l’ambiente.

Sconto per chi ricicla

Ecco dunque che l’azienda ha pensato bene di bandire una nuova iniziativa in concomitanza della giornata mondiale della terra che si svolgerà il 22 aprile sia per sensibilizzare gli utenti sulla questione legata al riciclo e al non spreco delle materie prime sia per dare il proprio contributo all’interno di questo contesto ecologico.

L’iniziativa consiste nell’offrire uno sconto del 10% sull’acquisto di un prodotto Apple a tutti gli utenti che ricicleranno un prodotto da smaltire o non più funzionante, nello specifico basta portare con sé il dispositivo e consegnarlo all’interno di un centro Apple fisico per godere dello sconto, tantissimi prodotti Apple e non sono supportati tra i quali spiccano ovviamente tutti i dispositivi maggiori quali iPhone, iPad e Mac, ma anche prodotti come AirPods, AirTag, Apple Pencil, cinturini per Apple Watch, custodie per smartphone, custodie per MacBook, custodie per iPad e altre periferiche Mac e dispositivi consumer.

Durante il periodo promozionale sarà possibile riciclare fino a cinque dispositivi purché il tutto avvenga in concomitanza dell’acquisto di un accessorio o di un prodotto, in tal caso si potrà infatti accedere allo sconto sul prezzo.

Si tratta dunque di un interessante iniziativa che mostra ancora una volta l’interesse di Apple verso una tematica davvero importante, nonché il grande problema da risolvere della nostra epoca, ovviamente parliamo della tematica ambientale.