Lettura in vacanza: ecco la tecnologia che vi serve, costa pochissimo

Quando ci si trova in vacanza, magari sotto l’ombrellone, è sempre piacevole dare uno sguardo ad un libro e continuare ad immergersi in quelle avventure che fanno diventare la giornata sempre più spensierata e rilassante. Con l’arrivo degli ebook reader, così come di tante altre soluzioni, non serve più il libro fisico, ma ci sono alcuni accorgimenti che possono facilitare molto chi ama leggere in luoghi che non sono la propria casa. Non è detto che bisogna spendere per forza troppi soldi.

Ebook reader con schermo antiriflesso

I dispositivi con display e-ink sono i più indicati per la lettura all’aperto. Offrono una visibilità perfetta anche sotto il sole diretto e consumano pochissima batteria. I modelli con illuminazione integrata permettono anche di leggere di sera, senza bisogno di una lampada esterna. La memoria interna consente di portare migliaia di titoli in pochi grammi.

Cover protettive e impermeabili

Per proteggere l’ebook reader da sabbia, umidità e schizzi, è utile utilizzare custodie protettive, meglio se con chiusura magnetica o zip. Alcune cover sono pensate per resistere all’acqua e permettono anche l’uso del dispositivo senza doverlo estrarre.

Supporti da lettura e stand regolabili

Leggere per ore può diventare scomodo se il dispositivo non è posizionato correttamente. I supporti da lettura pieghevoli si adattano a sdraio, letti e tavolini. Permettono di mantenere una postura corretta e di sfogliare le pagine anche con una sola mano libera.

Luce LED per tablet o libro cartaceo

Chi preferisce il cartaceo o legge su tablet può utilizzare una lampada LED da lettura. I modelli più compatti si agganciano alla copertina del libro o alla custodia del dispositivo e offrono luce regolabile con diverse intensità. Alcuni sono ricaricabili via USB e garantiscono ore di autonomia.

Leggere in vacanza non è mai stato così comodo, pratico e leggero grazie alla tecnologia e agli accessori pensati per ogni esigenza.