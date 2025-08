La tua casa è davvero intelligente o solo vulnerabile agli hacker?

Nel giro di pochi anni ci siamo abituati a parlare con la casa. Letteralmente. Chiediamo alle luci di spegnersi, alla musica di partire, al riscaldamento di alzarsi mezzo grado. Tutto è comodo, veloce, intelligente. Ma mentre ci godiamo questa nuova quotidianità fatta di comodità digitali, c’è un dettaglio che spesso dimentichiamo: ogni “ciao Google” o “Alexa , fai partire il caffè” passa attraverso una rete. E quella rete, come tutte le reti, può essere bucata.

Dispositivi smart, problemi reali: cosa succede quando la rete cede

Non è solo una questione teorica. Un report recente di SonicWall – che si occupa proprio di sicurezza informatica – ha segnalato un aumento impressionante degli attacchi ai dispositivi IoT: parliamo di +124% solo nel 2024. E il bersaglio? Le nostre case. Non serve essere esperti di tecnologia per capire che se un hacker riesce a entrare da una semplice presa intelligente, poi può farsi un giro indisturbato anche tra i dispositivi più delicati: dalle telecamere interne fino ai nostri account personali.

Ci sono segnali che spesso ignoriamo, pensando a semplici bug o coincidenze. Tipo quando ricevi una notifica per un cambio password che non hai mai richiesto, oppure quando la tua smart TV ti chiede di accedere di nuovo, come se qualcuno avesse appena fatto il logout. Piccole cose, ma possono essere sintomi di qualcosa di più serio. Anche luci che si accendono da sole, termostati che impazziscono o videocamere che si muovono senza motivo non sono solo stranezze da archiviare come “tecnologia che fa i capricci”.

E poi ci sono i momenti in cui ti sembra di sentire la tua smart speaker parlare da sola. Ti giri, nessuno ha detto nulla, eppure una voce ha risposto. Non è fantascienza: ci sono stati casi documentati di dispositivi manipolati a distanza, persino baby monitor usati da sconosciuti per spiare e interagire. Fa venire i brividi, sì, ma succede.

Alla fine, tutto si riduce a una domanda semplice: quanto è protetta la rete su cui gira tutta questa comodità? Spesso non ci facciamo caso, ma accedendo all’interfaccia del nostro router potremmo accorgerci che un dispositivo sconosciuto è connesso, o che durante la notte – quando tutto dovrebbe dormire – c’è un traffico anomalo di dati. E a quel punto, forse, la comodità lascia il posto alla consapevolezza.

Non si tratta di vivere con la paranoia. Ma sapere che anche una casa “smart” ha bisogno di protezione è ormai parte del gioco.