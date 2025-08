Kena Mobile, ecco le offerte sorprendenti di agosto

Siamo entrati nel mese di agosto e l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di continuare a stupire i propri utenti. Anche per questo mese, infatti, l’operatore sta mettendo a disposizione degli utenti un catalogo di offerte di rete mobile estremamente vantaggioso e adatto per diverse tipologie di utenti. Come novità, poi, sono state introdotte alcune offerte con supporto alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione.

Kena Mobile stupisce anche ad agosto con un vasto catalogo di offerte sorprendenti

Anche per il mese corrente, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha messo a disposizione degli utenti un catalogo di offerte mobile estremamente convenienti. Come già accennato in apertura, sono disponibili all’attivazione offerte per tutti i gusti e ora sono anche comprese quelle con supporto alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione.

Una delle offerte più a basso costo è quella denominata Kena Voce. Quest’ultima prevede infatti un costo per il rinnovo decisamente basso, pari a soli 4,99 euro al mese. Con questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 10 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno anche inviare fino a 200 sms verso tutti i numeri.

L’offerta è rivolta a chi attiva un nuovo numero e da chi proviene dagli operatori Iliad, Poste Mobile, Tiscali, LycaMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Come già detto, sono poi disponibili le nuove offerte con supporto alla navigazione con connettività 5G. Tra queste, sono comprese le offerte Kena 5,99 100 GB e Kena 7,99 150 GB. Rimane inoltre valida la promo dell’operatore che permette ancora di avere 100 GB di traffico dati extra scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica.