WhatsApp testa i messaggi di testo usa e getta che spariscono dopo la lettura

WhatsApp sta sperimentando i messaggi usa e getta, quei testi che spariscono dopo essere stati letti. La novità è già realtà, ma per ora solo su una delle ultime versioni beta dell’app per iOS, la numero 26.24.10.16 distribuita tramite TestFlight. Si apre quindi una fase di prova e di valutazioni interne. Vedremo se porteranno a una disponibilità ampia sulla versione stabile della piattaforma, quella che chiunque scarica dall’App Store, oppure se resterà un esperimento e basta.

Come funzionano i messaggi a singola visualizzazione su WhatsApp

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il meccanismo, va detto, è piuttosto immediato. Chi scrive sceglie se mandare un messaggio classico oppure se quel testo deve cancellarsi da solo una volta letto dal destinatario. Un po’ come accade già da tempo con foto e video a visualizzazione singola, tanto per intenderci. E nella pratica cosa cambia davvero? Quasi nulla a livello di interfaccia. La casella di scrittura e i comandi attorno restano sostanzialmente gli stessi. L’unica differenza sta nel pulsante di invio. Premendolo a lungo compare l’opzione “Send as view once”, che verrà tradotta in qualcosa di simile a “Invio a visualizzazione singola”.

C’è poi un dettaglio visivo che chiarisce tutto. Dallo screenshot circolato in anteprima sul canale beta si capisce che sia chi invia sia chi riceve il messaggio a singola visualizzazione vedranno chiaramente di che tipo di contenuto si tratta. Niente equivoci, insomma. C’è il simbolino del timer con il numero 1 accanto, e di fianco la scritta “testo”, a indicare che toccando quella casella si avranno giusto pochi istanti per leggere il contenuto prima che svanisca.

Le stesse regole già viste per foto e video

In sostanza si tratta della medesima logica che gli utenti iOS conoscono già bene per le immagini e i filmati, solo applicata stavolta ai testi. La funzione sarà disponibile sia nelle chat individuali sia nei gruppi, mentre rimarrà fuori dai canali. E i messaggi a singola visualizzazione avranno le stesse limitazioni che già conosciamo per foto, video e note vocali.

L’unico modo per aggirare la natura effimera di quel contenuto sarà scattare una foto allo schermo, qualcosa su cui evidentemente WhatsApp ha le mani legate e poco può fare. La novità resta comunque in fase beta, e come già accennato non c’è alcuna garanzia che approdi davvero sulla versione dell’app destinata a tutti.