Suzuki Jimny irresistibile: trasformazioni da Defender a G-Class

La Suzuki Jimny ha da sempre catturato l’interesse di chi cerca un vero fuoristrada compatto e portabile anche in città. In Europa è rimasta disponibile solo in versione autocarro, a causa delle normative sulle emissioni. Altrove, la sua storia continua. In Giappone, la Suzuki Jimny a cinque porte e passo lungo ha generato una valanga di ordini sin dal lancio. Un fenomeno, alimentato da tuner locali come DAMD, specializzati in trasformazioni dal carattere deciso. L’azienda è nota per aver già reinventato questa piccola off-road in chiave Land Rover Defender e Lancia Delta Integrale. Oggi, il focus è sulla nuova carrozzeria a cinque porte.

Jimny diventa Land Rover Defender: nasce la “Little D”

Una Suzuki Jimny in versione Defender? Ora esiste. La nuova Little D si adatta ora alla configurazione allungata, mantenendo lo spirito originale. Presentata in un intenso verde scuro, questa variante offre una nuova griglia frontale nera, fari e frecce nello stile del Defender classico, e un inedito stemma ovale verde. Non mancano dettagli fondamentali: piastra paramotore rinforzata, paraurti anteriore e posteriore rivisitati e parafanghi svasati che amplificano la presenza su strada. A completare l’opera, paraspruzzi su misura e cerchi ridisegnati donano un assetto più aggressivo. È ancora una Suzuki Jimny, ma sembra un’icona britannica in miniatura.

Classe G, Renault 5: la Suzuki cambia volto ancora

Per chi sogna una Mercedes Classe G ma ama la compattezza giapponese, DAMD propone la Little G. Basata sempre sulla versione a cinque porte, sfoggia paraurti anteriori e posteriori ispirati alla G-Class, pedane laterali e portiere riviste nei dettagli. Gli inserti cromati, i cerchi personalizzati e le linee squadrate evocano l’anima del fuoristrada tedesco. La variante Little G Traditional aggiunge un paraurti in acciaio con fendinebbia gialli quadrati e luci posteriori rétro, in perfetto stile old-school. Il viaggio stilistico della Suzuki non finisce qui. La versione a tre porte riceve un kit nostalgico che guarda alla Renault 5. Il frontale cambia radicalmente con invece fari quadrati, griglia nera minimal, paraurti d’acciaio con piastra paramotore. A lato, specchietti rivisti e passaruota allargati esaltano il profilo, completato da cerchi OZ Racing. Un mix esplosivo nel modello amato Suzuki fatto di vintage e off-road che non smette mai di sorprendere.