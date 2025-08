Accessori da viaggio tech: cosa non deve mancare in valigia quest’estate

Gli accessori tecnologici non servono solo durante la vita di tutti i giorni, ma anche in altre situazioni come ad esempio durante il viaggio estivo. Proprio per questo motivo c’è da fare una scelta che serve per non avere problemi, avendo con sé tutto quello che serve. Chiaramente l’obiettivo principale è ridurre l’ingombro ed avere quante più funzionalità disponibili.

Powerbank: meglio se con ricarica rapida

La batteria esterna è ormai indispensabile. In viaggio si usano continuamente mappe, app, fotocamere e social network, e la carica tende a esaurirsi rapidamente. Le powerbank da 10.000 o 20.000 mAh offrono un buon compromesso tra autonomia e portabilità. Meglio ancora se dotate di ricarica rapida e porte multiple USB. Sono molte le soluzioni che si possono trovare in vendita sul web.

Adattatori universali e prese smart

Chi viaggia all’estero deve considerare gli adattatori internazionali. I modelli più recenti includono anche porte USB-C, protezione da sovraccarichi e convertitori di tensione. Le prese intelligenti da viaggio permettono inoltre di programmare la ricarica e controllare i dispositivi collegati da remoto.

Organizer per cavi e piccoli dispositivi

Per evitare disordine, grovigli e dimenticanze, un organizer tech da valigia è una scelta azzeccata. Questi astucci semirigidi ospitano cavi, caricabatterie, auricolari, memory card e piccoli accessori, mantenendo tutto ordinato e facile da trovare.

Auricolari compatti e resistenti

Durante il viaggio, gli auricolari true wireless offrono intrattenimento e comfort. I modelli con cancellazione attiva del rumore migliorano l’esperienza in treno o in aereo. L’importante è scegliere soluzioni leggere, con una buona autonomia e resistenti all’umidità.

Tracker Bluetooth per non perdere nulla

Per chi teme di smarrire bagagli o oggetti personali, i localizzatori Bluetooth come AirTag o Tile sono un’ottima soluzione. Si collegano allo smartphone e permettono di localizzare in tempo reale borse, zaini, portafogli o chiavi.

Con pochi strumenti ben selezionati, il viaggio diventa più semplice, sicuro e tecnologicamente più efficiente.