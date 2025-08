Motorola

Motorola si prepara a lanciare il nuovo Moto G06, un dispositivo economico che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua posizione nel segmento entry-level. Un leak da un rivenditore italiano ha rivelato i primi dettagli concreti, tra cui il prezzo di listino e le opzioni di memoria disponibili in Europa.

Prezzo aggressivo e varianti di memoria

Il Moto G06 dovrebbe arrivare in due configurazioni: una versione da 64 GB a 122,90 euro e una da 256 GB a 169,90 euro. Salta all’occhio l’assenza di una versione da 128 GB, di solito comune in questa fascia. Non è chiaro se si tratti di un’esclusione definitiva o solo temporanea. In ogni caso, entrambe le varianti integreranno 4 GB di RAM, una scelta coerente con la linea Moto G.

Colorazioni firmate Pantone

Tra le novità più particolari ci sono le tre colorazioni inedite: Tapestry, Arabesque e Tendril. I nomi non sono casuali: derivano dalla collaborazione di lunga data tra Motorola e Pantone, con l’obiettivo di portare scelte cromatiche originali anche nei dispositivi economici. Anche se le tonalità esatte non sono ancora visibili, si presume che saranno raffinate e meno convenzionali rispetto alla media del segmento.

Specifiche ancora sconosciute, ma ci sono indizi

Al momento non esiste una scheda tecnica ufficiale del Moto G06. Tuttavia, analizzando il predecessore Moto G05 si possono fare delle ipotesi plausibili. Il modello precedente offriva:

Display LCD da 6,67″ a 90 Hz con risoluzione HD+;

Processore MediaTek Helio G81 Extreme;

Fotocamera posteriore da 50 MP, anteriore da 8 MP;

Batteria da 5.200 mAh con ricarica a 18 W.

Il nuovo Moto G06 potrebbe mantenere questa impostazione, migliorando leggermente alcuni elementi: una ricarica più veloce, un chip più efficiente o sensori fotografici aggiornati. Non sono attese rivoluzioni, ma una progressione lineare coerente con il posizionamento.

Posizionamento competitivo

Con un prezzo base di 122,90 euro, il Moto G06 punta a competere direttamente con dispositivi entry-level di brand come Redmi, Realme e Samsung. Il rapporto tra prestazioni, design e autonomia sarà il fattore determinante per il successo, soprattutto se il software manterrà l’interfaccia Android quasi stock tipica di Motorola. Il modello potrebbe diventare un’opzione interessante per chi cerca uno smartphone essenziale, economico ma affidabile, da utilizzare come primo dispositivo o come muletto. Non ci sono ancora date ufficiali sul lancio, ma la presenza su un portale europeo suggerisce che l’arrivo è imminente. È probabile un debutto tra fine estate e inizio autunno 2025, con una distribuzione iniziale in Europa, seguita da India e America Latina. La disponibilità negli Stati Uniti resta incerta.