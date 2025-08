Water smart? Un mercato in continua crescita

Il mondo della tecnologia sta inglobando ogni aspetto della quotidianità. A tal proposito, anche la concezione del bagno domestico si sta trasformando. Quest’ultimo sta passando da semplice ambiente funzionale a spazio dedicato al benessere personale e all’innovazione tecnologica. Tale rivoluzione silenziosa coinvolge anche il water che viene ormai considerato un dispositivo intelligente, frutto dell’incontro tra esigenze moderne, nuove tecnologie e stili di vita in continuo cambiamento.

Water smart: ecco le recenti innovazioni in arrivo

Le stime attuali indicano che il settore dei sanitari intelligenti è destinato a crescere. Ciò passando da un valore globale di quasi 8 miliardi di euro nel 2025 a oltre 26 miliardi entro il 2034. Un’espansione guidata da un tasso di crescita annuo superiore al 13%. Tendenza che riflette le mutate priorità dei consumatori contemporanei.

I nuovi modelli di water intelligente si basano su sistemi di pulizia automatica che sfruttano raggi UV e superfici con trattamento antibatterico. Inoltre, si basano anche su funzionalità avanzate per il lavaggio, capaci di regolare temperatura e intensità dell’acqua. E non è tutto. C’è anche una maggiore attenzione per il comfort. Sedili riscaldabili, apertura automatica del coperchio e comandi a distanza sono soluzioni che semplificano l’esperienza quotidiana. Inoltre, alcuni prototipi, e modelli già in commercio, includono sensori in grado di analizzare l’urina e fornire informazioni su idratazione e stato generale dell’organismo.

Al momento, alcuni Paesi, in particolare Giappone, Corea del Sud e Cina, continuano a rappresentare il centro di tale mercato. Ma l’interesse sta crescendo rapidamente anche in Europa e in Nord America. In tali aree, i water smart stanno diventando simboli di lusso tecnologico, integrati in nuove costruzioni residenziali di fascia alta, hotel esclusivi e infrastrutture pubbliche moderne. Anche se il prezzo elevato resta un freno per molti utenti, l’ingresso di grandi marchi del settore e la diversificazione delle proposte stanno gradualmente abbattendo le barriere all’adozione di tali soluzioni smart.