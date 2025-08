Amazon ASSURDA: il prezzo del monitor SAMSUNG crolla del 40%

Spesa sempre più ridotta per l’acquisto di un monitor di ultima generazione di casa Samsung, prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista che viene a costare molto meno rispetto al listino iniziale di 389 euro, grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di tutti.

La soluzione di cui vi parliamo oggi va a coinvolgere il Samsung ViewFinity S50GC (precisamente la variante S34C502), un prodotto con una diagonale di 34 pollici, che si appoggia sulla tecnologia IPS LCD per raggiungere una risoluzione in 4K (WQHD) ed un rapporto d’aspetto in 21:9. Uno degli aspetti più interessanti riguarda chiaramente il supporto alle ultime tecnologie, come ad esempio HDR10, ma anche FreeSync o similari, godendo nel contempo di un tempo di risposta estremamente ridotto, essendo pari a 5 millisecondi.

Nella parte posteriore del terminale si può trovare tutto il necessario per il collegamento di dispositivi di vario genere, tra cui ad esempio la porta HDMI di nuova generazione, ma anche DisplayPort ed ingresso audio. Una variabilità davvero molto interessante che amplia non poco le possibilità di utilizzo del terminale.

Samsung, il monitor ha un prezzo crollato su Amazon

Difficilmente potreste spendere di meno per l’acquisto di questo dispositivo, difatti al giorno d’oggi il suo listino sarebbe di 389 euro, ma per l’occasione Amazon ha deciso di abbassare il livello di spesa del 40%, in modo tale da arrivare a poter sostenere un investimento finale pari a soli 233,70 euro. Effettuate l’ordine subito qui.

La spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon con consegna entro pochi giorni dalla ricezione dell’ordine, oltretutto è possibile renderlo entro 14 giorni ed è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi (che copre i difetti di fabbrica).