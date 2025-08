Smart TV LG a meno di 350 euro: l’ultima offerta FOLLE su Amazon

Una promozione Amazon fuori di testa vi attende in questi giorni di inizio Agosto, difatti gli utenti si ritrovano a poter abbracciare uno sconto davvero più unico che raro, con un prezzo bassissimo sull’acquisto della smart TV LG. Il modello che è disponibile in sconto ha versione 50UT73006LA, precisamente parliamo di un televisore da 50 pollici di diagonale, con risoluzione massima raggiungibile in 4K ed un refresh rate bloccato a 60Hz.

Sotto il cofano il consumatore si ritrova a fare affidamento sul processore alpha5 Gen7, soluzione più che bilanciata per un componente di recente pubblicazione, e capace di sopportare sollecitazioni di vario genere. Il sistema operativo, essendo un prodotto LG, è chiaramente webOS 24, ottimo in termini di funzionalità che è possibile raggiungere, ma anche per tutto ciò che riguarda il supporto ad una serie di funzionalità o di applicativi che gli utenti possono andare ad installare.

In termini di connettività fisica, invece, spostando l’attenzione nella parte posteriore possiamo trovare una selezione di connettori di alto livello: tra cui 3 porte HDMI, oppure più semplicemente USB-A per il collegamento ad esempio di hard disk esterni. L’altoparlante integrato è da 20W, più che sufficiente per riuscire a garantire un’ottima resa generale, sia in termini di potenza che di dettaglio.

Smart TV LG: il prezzo è di soli 349 euro

Un’ottima smart TV LG che costa veramente pochissimo, l’ultima offerta disponibile su Amazon lascia tutti a bocca aperta, per il semplice fatto che è possibile raggiungere un livello di risparmio eccellente, spendendo solamente 349 euro. Avete capito bene, si parte da un listino di 499 euro, ma con la promozione applicata in automatico, il valore finale dell’ordine è ridotto del 30%. Per effettuare l’acquisto al prezzo indicato, vi dovete collegare subito qui.