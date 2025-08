Negli ultimi tempi, WhatsApp è sempre più bersaglio di truffe che colpiscono degli utenti ignari utilizzando delle strategie sempre più infime.

Utilizzare WhatsApp come tramite è una tecnica molto furba da parte dei cyber criminali, poiché la piattaforma di Meta è tra le applicazioni più utilizzate al mondo e dunque è più semplice statisticamente trovare qualcuno che caschi nell’inganno.

Attenzione, perché incappare in una truffa che utilizza WhatsApp come tramite è molto semplice e non è così scontato come si possa immaginare riuscire a capire la differenza tra un messaggio innocua e un potenziale malware, tanto che spesso i truffatori utilizzano anche dei contatti conosciuti dagli utenti.

WhatsApp: quali sono le truffe più comuni per il furto dell’account?

Negli ultimi tempi, il metodo più comune per farsi rubare un account su WhatsApp è la truffa del codice di verifica a sei cifre.

La tecnica è molto semplice e allo stesso tempo geniale, poiché il truffatore non deve far altro che registrare il numero di WhatsApp dell’utente designato sul proprio smartphone. In questo modo WhatsApp invierà un codice di verifica tramite SMS al numero della persona in questione.

Arrivati a questo punto, il truffatore contatta l’utente, fingendosi un conoscente oppure un tecnico o una figura simile, chiedendo con una scusa che gli venga mandato il codice di verifica a sei cifre.

Se il malcapitato dovesse inviare il suddetto codice al truffatore, allora si potrebbe perdere in pochi secondi l’account su WhatsApp.

WhatsApp: come proteggersi dal furto dell’account?

Come questa ci sono decine di altre truffe simili, che sfruttano le debolezze della gente, fingendosi parenti in difficoltà, oppure millantando di aver vinto premi in denaro. Ma tutto ciò è assolutamente falso.

Per proteggere il proprio account da queste tipologie di truffe, bisogna attenersi ad alcuni semplici regole, come attivare la verifica in due passaggi, in modo tale che anche se si è in possesso del codice di verifica, senza Pin non si potrà comunque accedere all’account.