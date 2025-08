Altro che panico: l’asteroide in arrivo è routine per la NASA

Sta per passare vicino alla Terra un asteroide grande quanto un aereo di linea, e la notizia ha già fatto il giro tra titoli sensazionalistici e ipotesi un po’ troppo allarmistiche. Si chiama 2025 OW e, per fortuna, non cadrà sul nostro pianeta né causerà alcun danno. A tranquillizzarci è la NASA, che definisce questo passaggio come un evento del tutto normale, qualcosa che capita più spesso di quanto si immagini, anche se raramente ne sentiamo parlare così tanto.

L’asteroide 2025 OW sfiora la Terra: tutto sotto controllo, parola della NASA

Questo asteroide è lungo circa 64 metri e si muove a una velocità incredibile: circa 75.500 chilometri all’ora. Il suo momento di massimo avvicinamento alla Terra sarà il 28 luglio, quando transiterà a una distanza di circa 632.500 chilometri. Potrebbe sembrare molto, ma in realtà è circa 1,6 volte la distanza che separa la Terra dalla Luna. Insomma, niente di così “vicino” da spaventare, e soprattutto, niente che possa rappresentare una minaccia reale per noi.

Ian J. O’Neill del Jet Propulsion Laboratory ci rassicura dicendo che se ci fosse anche solo un minimo rischio, la NASA sarebbe subito pronta a comunicarlo ufficialmente. La traiettoria di 2025 OW è stata calcolata con una precisione tale da sapere esattamente dove si troverà anche tra decenni. Davide Farnocchia, esperto del Center for Near-Earth Object Studies, conferma che eventi come questo sono all’ordine del giorno per chi monitora gli oggetti vicini al nostro pianeta: solo la prossima settimana seguiranno almeno cinque passaggi simili.

Chi sperava di vederlo con un semplice binocolo rimarrà deluso: 2025 OW è troppo piccolo e troppo lontano per essere osservato senza strumenti sofisticati. Ma non tutto è noioso: nel 2029 ci aspetta un passaggio davvero spettacolare. L’asteroide Apophis, grande quasi quanto la Tour Eiffel, sfiorerà la Terra passando a soli 38.000 chilometri. Quello sì che sarà un evento da segnare sul calendario!

Per ora, quindi, possiamo stare tranquilli. Oggetti come questo fanno parte della “danza” quotidiana del sistema solare, piccoli promemoria di quanto il cosmo sia in continuo movimento, sorprendente e, a volte, incredibilmente prevedibile.